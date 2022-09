Alejo Santibáñez campeón de Taekwondo en Mar del Plata

En Mar del Plata se realizó el 6° Argentina Open de Taekwondo, una competencia internacional donde Mendoza estuvo representada por un joven de Las Heras, Alejo Santibáñez, quien fue campeón en su categoría y elogiado por el entrenador de la selección nacional de este deporte.



Este lasherino de 15 años participó en la categoría hasta 78Kg y en la final venció a un representante de Chile. “Todas las peleas fueron difíciles, con un muy buen nivel. Por suerte pude ganar y di lo mejor para lograrlo. Cuando gané se me vino a la mente todo el esfuerzo y el sacrificio que hago día a día, las veces que salía de entrenar y llegaba mi casa con el pie hinchado y casado para bañarme e ir al otro día a la escuela, o cuando hacíamos rifas para poder viajar”, comentó Alejo en su visita al intendente Daniel Orozco, quien lo felicitó y lo alentó a seguir por este camino.



Desde el 2017 que este chico practica taekwondo. “En Las Heras me abrieron las puertas y apostaron por mí, y ahora lo tenía que demostrar”, sostuvo luego de esta linda experiencia que vivió en Mar del Plata.



Alejo es entrenado por Ramiro Molina, el coordinador del taekwondo en el departamento, una actividad que más allá de la parte competitiva tiene una función de inclusión muy importante. “A los papás les decimos que traten de inculcarles a los chicos el valor del deporte, porque nosotros los preparamos para competir pero también para que sean campeones en la vida”, comentó el profe.



La escuela central de taekwondo en Las Heras funciona en el Gimnasio N° 7, en calles 3 de febrero y 25 de Mayo (Panquehua). Aunque esta actividad también se realiza en distintos Cedrys del departamento, al que se pueden acercar para obtener información y ser parte.



La importancia de este torneo que se desarrolló en Mar del Plata es que sumó puntos para integrar la selección argentina, lo que le permitió a su entrenador y a los dirigentes observar los talentos de todo el país, entre los que estuvo el lasherino Alejo Santibáñez.



“Estuvieron mirando el técnico de la selección argentina y el presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo, quienes me felicitaron y me dijeron que tuve un buen desempeño. Y por los puntos estoy en el listado para ser parte de la selección, ahora hay que esperar, rezarle a Dios y ver qué pasa”, contó Alejo ilusionado con la posibilidad de representar a la Argentina en una competencia internacional.



Los vecinos que deseen practicar el taekwondo en Las Heras pueden acercarse al Gimnasio N° 7, a cualquiera de los Cedrys del departamento o comunicarse con el profesor Ramiro Molina al teléfono

2612546060.