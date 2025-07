Ola de frío polar y su impacto en el sistema cardiovascular

El invierno no solo trae bufandas y abrigos: también representa un desafío silencioso para la salud cardiovascular, especialmente en personas mayores, con antecedentes de enfermedades del corazón o de los vasos, y en quienes ya tienen colocados stents, marcapasos o sufren de insuficiencia cardíaca.



Por qué el frío puede ser peligroso para el corazón

Cuando baja la temperatura, los vasos sanguíneos tienden a contraerse, lo que eleva la presión arterial y puede forzar al corazón a trabajar más. En personas vulnerables, esto puede desencadenar desde angina de pecho hasta eventos más graves como infartos o descompensaciones cardíacas.

Desde la Federación Argentina de Cardiología comparten consejos clave para cuidar la salud en esta temporada:

Abrigo inteligente: proteger el pecho, la cabeza y las extremidades. Evitar cambios bruscos de temperatura.

No suspender la medicación: incluso si uno se siente bien, hay que seguir con el tratamiento como lo indicó el médico.

Controlar la presión arterial: medir regularmente la presión, sobre todo si ya se tiene antecedentes.

Cuidar la alimentación: comer sano, caliente, y evitar comidas con exceso de sal y grasas.

Moverse todos los días: aunque haga frío, realizar alguna actividad física dentro de casa o bien abrigado al aire libre.

Cuidarse del humo y del monóxido de carbono: No se recomienda usar braseros ni hornallas para calefaccionar. Ventilar los ambientes.

Evitar fumar: evitar el cigarrillo ya que el mismo predispone a eventos vasculares en todo momento y particularmente en estas épocas de baja temperatura

No automedicarse: frente a síntomas como opresión en el pecho, falta de aire o edemas exagerados en las piernas, o cualquier otro síntoma consultar al médico.

Controlar la glucemia y colesterol: especialmente si se es diabético o ya se tuvieron eventos cardiovasculares.



En definitiva, no se deben minimizar los síntomas. La prevención comienza con la información.