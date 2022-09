Argentinos por la Educación lanza el primer monitoreo interactivo de datos educativos

El Observatorio de Argentinos por la Educación lanzó el Monitoreo de publicación de datos educativos, una herramienta interactiva que busca visibilizar la información educativa publicada por el Ministerio de Educación de la Nación y otros organismos estatales. En su edición actual, el monitoreo destaca la reciente publicación de los microdatos de los resultados del operativo Aprender 2021. Por otra parte, informa que queda pendiente la publicación completa de los datos del Anuario Estadístico 2021 y de las bases de microdatos del Relevamiento Anual 2021.

El monitoreo, disponible en el siguiente link, releva qué datos existen y se han publicado, existen y no se han publicado, no se relevan o sería deseable recolectar. Se trata de un trabajo en constante actualización. Cuenta con diferentes secciones: Anuario Estadístico, Relevamiento Anual, ONE/Aprender, Censo docente, Costos y salarios, Ejecución presupuestaria y Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Cada sección muestra los datos publicados (en verde) y los datos no publicados (en rojo), así como los datos no relevados o inexistentes (en amarillo).

"El informe de monitoreo es un insumo importante para la discusión pública, ya que el desafío continúa siendo que haya información más detallada que permita superar los agregados provinciales, que son la mayoría de las variables publicadas", señala Agustín Claus, investigador de FLACSO.

Entre los datos que no están disponibles, el monitoreo menciona la desagregación de la información por departamento, el porcentaje de subvención estatal en escuelas privadas, la cantidad de días de clase, el porcentaje de asistencia de los estudiantes y el tipo de confesión de la escuela. Esta herramienta permite el monitoreo constante y reemplaza a los informes trimestrales de monitoreo publicados por el Observatorio desde abril de 2021 y disponibles en su sitio web.

Natalia Krüger, investigadora de la Universidad Nacional del Sur y CONICET, destaca que “navegando la información pública disponible sobre nuestro sistema educativo, se pueden apreciar avances y un esfuerzo sostenido en la producción y accesibilidad de los datos necesarios para conocer el estado de la educación en el país. De todas formas, debido a la frecuencia en el relevamiento de distintos datos y a cierto rezago en la publicación de la información de 2021, aún no es posible evaluar adecuadamente el efecto de la pandemia en el ámbito educativo”.