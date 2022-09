Jugador de Eva Perón sufrió una grave lesión

6ta fecha - Torneo Integración

Gutierrez 3 (Fernández, Guevara, Lucesole)

Universitario 0

San Martín 4 (Monterrubianessi 2, Gobbi, Parronchi

Municipal 1 (Palmero)

Murialdo 1 (Altamirano)

Huracán Las Heras 0

FADEP vs Eva Perón

suspendido por grave lesión del jugador Tobías Badiali

Andes Talleres 3 (González 2, Muñoz)

Ferroviario 0

Gimnasia 2 (Lopez, Leguizamón)

U. N. Cuyo 0

C.E.C. 2 (Trippi, Villalobos)

La Gloria 0

Academia Chacras 1 (Carrique)

Argentino 2 (Lucero, Garbuio)

Rodeo del Medio 1 (Jofré)

Deportivo Maipú 1 (Paredes)

Palmira 8 (Barsotti 3, Cuello 2, Mortes, Paredes, M. Sandoval)

Sportivo Banfield 0

Luján 2 (Lázaro, Chávez)

Fray Luis Beltrán 0

A.M.U.F 1 (Grosso)

Algarrobal 4 (Jil, Guevara, Merchori, Guzmán)

Guaymallén 3 (Montiveros, Pizarro, Banco)

River del Challao 0

Godoy Cruz 3 (San Martín, Abonaci, López)

Boca de Bermejo 1 (Sánchez)

Independiente Rivadavia 0

Cicles Lavalle 1 (Merino)

Libre: Centro Deportivo Rivadavia



Tabla de Posiciones



A) FADEP, San Martín y Gutierrez 12, Murialdo 10, Eva Perón 8, Huracán 6, Municipal 4, Ferroviario 0.



B ) Argentino y CEC 16, Gimnasia 10, Andes Talleres 8, U. N. Cuyo 7, La Gloria 6, Academia Chacras 2, Ferroviario 0.



C) Rodeo del Medio 14, Palmira 13, Maipú 11, Beltrán y Luján 10, Algarrobal 7, Banfield 3, AMUF 0.



D) Guaymallén 13, Lavalle 12, Godoy Cruz 11, Rivadavia 6, Independiente 3, Boca y River 2.



Próxima fecha (7ma)



Universitario vs Murialdo/ Huracán vs FADEP/ Eva Perón vs San Martín/ Municipal vs Gutierrez.

Ferroviario vs Academia Chacras/ Argentino vs CEC/ La Gloria vs Gimnasia/ U. N. Cuyo vs Andes Talleres.

Deportivo Maipú vs AMUF/ Algarrobal vs Luján/ Fray Luis Beltrán vs Palmira/ Banfield vs Rodeo del Medio.

Cicles Lavalle vs Godoy Cruz/ River vs Centro Deportivo Rivadavia/ Boca Jrs vs Guaymallén. Libre: Independiente

TOBIAS NECESITA DE TODOS

Asociación Atlética Eva Perón

Como sabrán el Tobi Badiali sufrió una fractura de Perone, por suerte esta en su casa enyesado, esta semana necesita hacerse estudios para realizar la operación correspondiente para la colocación de una plaqueta, hay que cubrir los diferentes gastos que esto implica apelamos a la buena voluntad de todos con lo que puedan colaborar para que Tobias pueda realizar todo lo más rápido posible.

Cuenta de Mercado Pago

ALIAS: tobias.badiali

CVU: 0000003100058537768625

Gentileza fotos: Jorge Vargas, Agostina Bugueño, Mauro Velasco