Perdió la Lepra y todavía no asegura la clasificación

Independiente Rivadavia no puede festejar antes de tiempo, faltan aún dos fechas, 6 puntos en juego para algunos equipos y otros solo una -como es el caso de la Lepra- eso hasta que termine toda la fecha y aún no puede decir que "entró" al Redudico, aunque por ahora si, está clasificando, suma 53 puntos y ocupa la novena posición. Belgrano de Córdoba sigue de festejos por el campeonato y ascenso conseguido, ahora para el segundo de ellos se jugará un Reducido. Buenas noticias para el Gimnasia mendocino, ya que su homónimo jujeño le empató a San Martin de Tucumán y de ganar este domingo el Lobo mendocino pasará a los tucumanos y se ubicaría 3ro, preciado premio, ya que el tercero se evita la primera fase y comienza su participación en cuartos de final.

Algunos ya jugaron, otros todavía no, pero hasta este sábado Instituto ocupa el segundo lugar con 65 puntos, San Martin de Tucumán que ya jugó 63, Gimnasia y Esgrima de Mendoza que lo hace mañana ante Estudiantes de Buenos Aires 61, All Boys y Almagro tienen 57, los Estudiantes - el de Buenos Aires y el de Rio Cuarto - 54, Independiente Rivadavia 53, Chaco For Ever 52, Defensores de Belgrano 51, Riestra 50 y Deportivo Morón 49, hasta este momento los clasificados.

Volviendo al partido en Jose Ingenieros, fue triunfo de Almagro sobre Independiente Rivadavia 1 a 0, gol de Servetto de penal a los 15 minutos del segundo tiempo, la estadística indica que le cobraron un penal a favor a Almagro despues de 88 partidos..... " y justo les tenía que pasar contra nosotros" - decia un hincha de la lepra al escuchar la info por la radio.

La ultima fecha tendrá a la Lepra jugando de local recibiendo a Nueva Chicago el lunes 10 de octubre a las 15 .

Sintesis:

Almagro: 1

Emiliano González; Leonardo Ferreyra, Mauricio Guzmán, Sebastián Valdéz y Nicolás Dematei; Maximiliano Rueda, Agustín Bolívar, Tomás Conechny y Juan José Fernández; Federico Boasso y Nicolás Servetto. DT: Norberto Paparatto./ Cambios: Facundo Giacopuzi por Guzmán, Nahuel Basualdo y Enzo Fernández por Dematei y Ramírez. Gastón Blanc y Feyiseitán Asagidigbi por Conechny y Servetto (A)

Independiente Rivadavia 0:

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Hernán Ruben, Gustavo Turraca y Diego Tonetto; Pablo Palacio, Franco Coronel y Lucas Ambrogio. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Matías Quiroga y Enzo Martínez por Coronel y Ruben, Sebastián Navarro por Tonetto, Agustín Verdugo por Scolari.

El gol: ST: 15: Servetto, de penal (A).

Árbitro: Ramiro López.

Estadio: Tres de febrero.

Fotos Prensa Club Almagro