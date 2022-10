Gano Gimnasia y ya está tercero en la tabla

Villa Crespo será la última estación para el Lobo mendocino cuando enfrente a Atlanta en el cierre de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional, Belgrano campeón consiguió el primer ascenso y otros 12 jugaran el Reducido eliminacion directa, con premio para el segundo que recién ingresa en semifinales y para el tercero en cuartos de final, en ese lugar, hoy se encuentran los mensanas.

Gimnasia aprovechó el empate de San Martín de Tucumán y con la victoria lo pasó por un punto cuando resta una fecha para el final. Puede decirse que el Lobo mendocino lo ganó por oficio y con autoridad a pesar de lo exiguo de la diferencia.

Belgrano campeón 73 puntos. Entran al Reducido por ahora, Instituto de Córdoba 65 puntos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 64, San Martín de Tucumán 63, All Boys y Almagro 57, Chaco For Ever y Estudiantes de Rio Cuarto 55, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires 54, Independiente Rivadavia 53, Riestra 50 y Deportivo Morón 49.

Los sanjuaninos de San Martin quedaron con 48, al perder en Resistencia ante Chaco For Ever 2 a 1 y Deportivo Maipú tuvo fecha libre.

Descienden de categoría Sacachispas y Santamarina.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello, Fernando Bersano; Oscar Garrido, Matías Villarreal, Bruno Liuzzi, Santiago Solari y Mariano Barbieri; Joan Juncos. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Mario Galeano por Juncos, Ignacio Morales y Matías Nouet por Liuzzi y Barbieri, Joaquín Varela y Tomás López por Solari y Bersano.

Estudiantes (Buenos Aires): 0

Lucas Bruera; Delfor Minervino,, Stéfano Brundo, Juan Cruz Randazzo y Lautaro Lusnig; Nicolás Pelaitay, Sebastián Mayorga, Enzo Acosta y Nicolás Fernández; Elías Alderete y Tomás Bolzzico. DT: Walter Otta./ Cambios: Franco Lonardi y Alan Cantero por Mayorga y Bolziccom Kevin González y Facundo Pereyra por Acosta y Fernández, Lautaro Parisi por Alderete.

Gol: PT: 18' Mondino (G).

Cambios: ST: 10' Franco Lonardi y Alan Cantero por Mayorga y Bolzicco (E); 17' Mario Galeano por Juncos (G); Kevin González y Facundo Pereyra por Acosta y Fernández (E); 27' Ignacio Morales y Matías Nouet por Liuzzi y Barbieri (G); Lautaro Parisi por Alderete (E); 38' Joaquín Varela y Tomás López por Solari y Bersano (G).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

Prensa Gimnasia y Esgrima