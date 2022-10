Nico Palau cerró un gran fin de semana con podio

TC 2000, Autodromo Galvez Bs As

TC 2000, Autodromo Galvez Bs As

En el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires se disputó el décimo capítulo del TC 2000 Series, donde el mendocino Nicolás Palau cerró uno de sus mejores fines de semana en la categoría, logrando el tercer puesto en la final.

El piloto de San Martín, que integra las filas del JM Motorsport al mando de un Ford Focus, había arrancado la actividad con un tercer puesto en la carrera Sprint del viernes.

En la carrera final, Palau partió desde la sexta colocación. Aprovechando las prestaciones de su auto y con un manejo sin errores, fue superando rivales gracias a muy buenas maniobras. De esta manera finalizó en la tercera colocación en una competencia que ganó Matías Capurro.

"Fue un gran fin de semana. Pude llegar al tercer puesto haciendo muy buenas maniobras. Agradezco al equipo por el gran trabajo realizado y a la familia, los amigos y los sponsors por siempre estar apoyando. Estamos en un gran momento", indicó Nico.

El próximo compromiso de Palau en el TC 2000 Series será el 23 de octubre cuando se dispute la 11 fecha del calendario, en circuito a confirmar.

.

Agustín Palau tuvo un domingo sin suerte



El piloto de San Martín no pudo ser parte de la octava final del año de la Fórmula Nacional por un inconveniente mecánico.

La Fórmula Nacional se presentó este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires para cumplir la octava fecha de su temporada, con la presencia del mendocino Agustín Palau.



El joven piloto de San Martín, con un auto del Croizet Racing y atención en pista de Sebastián Corsi, no tuvo el fin de semana deseado ya que no pudo ser parte de la competencia final por un problema mecánico minutos antes de que se largara la prueba.



"Es una pena muy grande no haber podido estar en la final. Poco antes de largar se rompió la directa lo que nos dejó afuera de la carrera. Es una lastima porque habíamos avanzado en la adaptación y estábamos en los tiempos de punta. Volveremos más fuertes en la próxima", dijo Agustín.



El próximo compromiso de Agustín Palau en la Fórmula Nacional será el 23 de octubre, cuando se dispute la novena fecha del certamen en circuito a confirmar.