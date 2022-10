Godoy Cruz empatò sin goles con San Lorenzo

Godoy Cruz sin brillar, mejoró su rendimiento, fue más que San Lorenzo pero tuvo que conformarse con un punto y matemáticamente todavía no está salvado.

El Tomba no pudo con el Ciclòn ante su gente. A pesar del envión anímico de San Lorenzo de Almagro por haber ganado el clásico barrial ante Huracán no fue mucho lo que propuso, salvo la inteligencia de llevarse algo de Mendoza, un punto estaba bien, si eran tres mejor pero no irse con las manos vacías.

A Godoy Cruz le urge sumar para olvidarse definitamente del "maldito promedio para el descenso" de a uno tambien se suma, pero necesitaba ganar y salvo esporádicas acciones tampoco hizo mucho para ganar el partido. Tal vez aquel remate de Ojeda que casi es gol olìmpico y la alegría efímera de un penal a favor que cobró el árbitro Trucco pero que el VAR le señalò que tal falta no existió y acá no ha pasado nada.

No mucho más hasta el pitazo final, solo un puntito más y seguir mirando de reojo la tabla de los promedios y ver como les va a sus rivales directos, el bajón - a pesar que restan cuatro partidos- de pensar en pelear por el campeonato y hasta se va alejando cada vez más aquella ilusión de entrar a la Copa Sudamericana de 2023.

El próximo domingo a las 15.30 en Córdoba frente a Talleres es lo que marca la fecha 24 de las 27 estipuladas.

Síntesis:

Godoy Cruz: 0

Diego Rodriguez, Elías Pereyra, José Canale, Gialuca Ferrari, Néstor Breintenbruch, Juan Andrada, Gonzalo Abrego, Martín Ojeda, Salomón Rodriguez, Tomás Badaloni. DT: Favio Orsi - Sergio Gomez/ Cambios: Juan de Dios Pintado x Abrego, Enzo Larrosa x Salomón Rodriguez, Valentín Burgoa x Breintenbruch, Tadeo Allende x Ojeda, Gabriel Vega x Castro Ponce.

San Lorenzo: 0

Augusto Batalla, Gastón Campi, Cristian Zapata, Gastón Hernández, Agustín Gioy, Siro Rosanè, Juan Méndez, Malcom Braida, Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro, Nahuel Barrios. DT: Rubén Insúa/ Cambios: Andres Vombergar x Barrios, Hernán Leguizamón x Cerutti, Néstor Ortigoza x Méndez, Francisco Perruzzi x Rosané.

Arbitro: Silvio Trucco

Estdio Malvinas Arentinas

Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba