Finde extralargo imperdible en Maipú

Este fin de semana largo de octubre es para disfrutar en Maipú, desde el municipio se ha organizado una agenda cargada de actividades para todos los gustos destacándose la inauguración del nuevo Auditorio Municipal “Marciano Cantero” en donde se realizará un tributo al fallecido líder de los Enanitos Verdes.

Cronograma

Viernes 7

19 hs Cine Imperial. “30 noches con mi ex”. $100

21.30 hs Cine Imperial. “Argentina 1985”. $400

Sábado 8

18:30 hs Tributo a Marciano Cantero con cantantes y bandas invitadas. Auditorio Municipal de Maipú “Marciano Cantero”. Mercedes Tomada de San Martín 1050 en Ciudad de Maipú. Entrada libre y gratuita.

Bandas invitadas: Dos jarillas In new York, Moskatel, Claxon Lambert, Jupiterianos, Zafarrancho, Jhony the blues, Akaparados, Subcultura, Konecto, Sin saliva, León negro. Banda estable amigos de Marciano: Andro Gómez, Marcelo Paez, Javier Segura, Yuyo Iglesias, Marcelo Lopez, Germán Pilliez.

16 hs Cine Imperial. “Argentina 1985”. $400

Domingo 9

9 hs Luxury Car Fest. Exposición de autos de lujo en el Marqués Montecristo Ruta Provincial 60. Para más información consultar en @epicentroshow

18 a 23 hs Maipú Natural, Edición Rosa. Plaza San Francisco (Rivadavia y Dr. Brandi). Entrada libre y gratuita con más de 60 stand compuestos por emprendedores, artesanos y terapeutas holísticos cuya temática es la alimentación consciente , la naturaleza y la vida saludable.

19 hs Cine Imperial. “30 noches con mi ex”. $100

21.30 hs Cine Imperial. “Argentina 1985”. $400

Lunes 10

9 hs Luxury Car Fest. Exposición de autos en el Marqués Montecristo Ruta Provincial 60. Para más información consultar en @epicentroshow

12 a 18 hs “El camino de las peñas”. Bodega Tempus Alba. Perito Moreno 572, Coquimbito. Artista principal "Cuarto Creciente" con feria de artesanos y ballet folclórico. Almuerzo solo con reserva al 2615275118. Se prohíbe el ingreso de público con alimentos. Entrada libre y gratuito