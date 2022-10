Gimnasia y Esgrima a 4tos de final del Reducido

Por haber terminado 4to en las posiciones Gimnasia arrancaba el partido con ventaja deportiva, definir de local y clasificar hasta con el empate, pero un balde de agua fría sufrió cuando la visita, Deportivo Morón se puso en ventaja cuando recién se jugaban 11 minutos de juego.

Fueron los peores minutos del Lobo hasta que logró acomodarse en la cancha, despues de ir e ir, tuvo su premio con un penal- mano de Paz en el área- que Ciccolini se encargó de cambiar en gol. Empate y clasificación mensana aunque quedaba todavía todo un tiempo de juego.

Uno (Morón) obligado a ganar para clasificar,el otro (Gimnasia), cuidando la ventaja pero caminando por el filo de la cornisa si el Gallo aceptaba en alguna, apostó al contraataque, tuvo situaciones de gol pero no pudo convertir y terminó sufriendo, tal vez el respiro lo tuvo en tiempo cumplido, cuando se iba expulsado un hombre de Morón y esperar hasta el pitazo del árbitro, y hablando de esperar, tambien para saber cual será su próximo rival, cosa que ocurrirá recién cuando se hayan jugado todos los partidos de octavos de final y volver a ordenar el posicionamiento, los mejores ubicados tendrán la ventaja deportiva del resultado y harán de local.

Los clasificados hasta aca junto a Gimnasia son Estudiantes de Buenos Aires- le ganó 3 a 0 a Chaco For Ever-, Defensores de Belgrano - eliminó a All Boys 2-0- restan jugar Almagro- Independiente Rivadavia y Estudiantes de Rio Cuarto- Riestra. en los 4tos de final se suma San Martin de Tucumán que terminó 3ro en el campeonato.

Antes del partido hubo un sentido homenaje y minuto de silencio por Fabricio Dominguez, el juvenil futbolsista dela cuarta división del Lobo que murió electrocutado dias atras.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Joaquín Varela y Fernando Bersano; Leandro Ciccolini, Matías Villarreal, Franco Liuzzi y Oscar Garrido; Santiago Solari y Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Joan Juncos y Matías Nouet por Galeano y Ciccolini, Mariano Barbieri e Ignacio Morales por Solari y Liuzzi, Franco Meritello por Garrido.

Deportivo Morón: 1

Juan Martín Rojas; Damián Adín, Cristian Paz, Lucas Abascia y Lucas Angelini; Santiago Úbeda, Sala Salega, Gastón Gonzalez y Santiago Coronel; Leonardo Ramos y Tobías Zárate.DT: Migliardi- Iturrería./ Cambios: Javier Bayk y Rodrigo Córdoba por Angelini y Salega, Santiago Sala por Zárate, Mateo Levato por González.

Goles: PT: 11: Zárate (DM) y 41: Galeano (GyE) de penal (GyE)

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela. / Expulsado Abascia

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

Prensa Gimnasia y Esgrima