Cinco lasherinos en los Juegos Culturales Evita 2022

En la Dirección de Cultura y Eventos de la Comuna, y con la presencia del secretario de Intendencia, Fabián Tello; la encargada a nivel provincial de los #JuegosEvita, Abigail Arboit; el director de Cultura y Eventos de Las Heras, Marcelo Ríos, profesores y familiares, se realizó la entrega de certificados a los cinco ganadores que representaran a Mendoza en el instancia nacional.

Los encuentros nacionales, se realizán, para jóvenes en Mar del Plata, del 25 al 29 de octubre, y para adultos mayores, del 7 al 11 de noviembre, en San Luis.

Los finalistas de las distintas disciplinas participarán en talleres, conversatorios, clínicas y realizarán la difusión de sus trabajos, en un ámbito único para compartir experiencias con hacedores culturales de todo el país.

Se trata de Stella Maris Fara, ganadora en Pintura adultos mayores; Juan Cruz Fernández, primer lugar en Fotografía sub 18; Lucas Fabricio Bastias en Freestyle sub 18; Brisa Adaro en Canto solista sub 18 y Luna Di Nasso Ledaca primero en Cuento Sub 18 todos alumnos de los Talleres Culturales de la Municipalidad de Las Heras.