Continúa el Oficial de Sóftbol 2022 masculino y femenino

Cuenta con la participación especial de las Águilas de la Universidad Nacional de San Luis, con su equipo masculino y el femenino que también se suman a los cuatro equipos locales, buscando experiencia para que el softbol crezca en esa provincia.



Se jugaron los siguientes partidos en primera masculino, por la Zona 2 en el diamante de Montserrat en Godoy Cruz el equipo de Maipú (1G-2P) obtuvo su primer triunfo de visitante por 12 a 0 carreras de Montserrat Rojo (0G-3P),ambos equipos completaron su participación, faltando el juego entre Banco y Águilas para completar todos los partidos.



Por la Zona 1 en doble jornada se puso al día el equipo de Capital (2G-0P), en primer lugar le ganó por 15 a 7 carreras de Montserrat Azul (1G-2P), luego hizo lo propio ante UNCuyo (2G-1P) por 16 a 5 carreras, ambos juegos por la vía rápida y con un total de 9 home run. En esa zona solo falta un partido entre Luján y Capital.



La próxima jornada será el día sábado 19 en las categorías infantiles, cadetes y femenino.



DIAMANTE ESTADIO PROVINCIAL



13:30 HS. INFANTILES: Capital vs Lujan Softbol.

15:00 HS CADETES: Capital vs Lujan Softbol.

17:00 HS. FEMENINO: Capital vs Lujan Softbol.



DIAMANTE BANCO MENDOZA



13:30 HS. INFANTILES: Banco Verde vs Maipu.

15:00 HS INFANTILES: Banco Negro vs UNCuyo

17:00 HS. CADETES: Banco vs UNCuyo



Por otro lado el equipo de Montserrat participará de la COPA RÍO CUARTO de esa ciudad, en los días del 19 al 21 de noviembre, junto a equipos de Parana, Tucuman y La Plata, Bs As.