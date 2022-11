Argentina en bicicleta para concientizar sobre el Parkinson

Omar Rojas es un sanjuanino que volvió a hacer historia por la epopeya que realizó este fin de semana. Hace 5 años, se enteró que tiene Parkinson, lejos de dejarse caer y entrar en una depresión, Omar Rojas, empezó a andar en bicicleta, como una forma de terapia. Eso le hizo tan bien que, a medida que pasaba el tiempo, iba haciendo más y más kilómetros. El año pasado, decidió convertirse en un verdadero héroe sanjuanino y realizó un viaje en bicicleta desde Media Agua, donde vive, hasta San Martín de los Andes, en Neuquén, donde vive uno de sus hijos.

Omar es albañil, tiene 57 años y ahora emprendió un nuevo desafío: unir el país en bicicleta, desde La Quiaca, hasta Ushuaia. El hombre lo hace para promover que se armen grupos de parkinsonianos en cada punto de su viaje. Calculó completar los 5.200 kilómetros y lo logró. Este sábado 19 de noviembre, llegó al fin al final de su viaje.

Cuando hizo los mismo en el 2021 recibió elogios de todas las personas que los ayudaron. Esta vez, volvió a pasar. Pasó las noches en las casas de familias que lo recibieron, en los diferentes edificios de gendarmería en distintas provincias, donde siempre lo ayudaron y con unas piernas fuertes y un corazón invencible llegó hasta Tierra del Fuego este fin de semana.

"Me di cuenta que la bicicleta es la medicina más completa para mí. Me salvó. Es increíble porque yo andaba con bastón, no podía ni siquiera comer y ahora me desenvuelvo normal", dijo en el inicio de su viaje a Zonda Diario. Este fin de semana, con un perfil muy bajo publicó agradecimientos a las familias que lo asistieron durante su travesía.

Omar forma parte del grupo Parkinson San Juan, una organización de personas que padecen esta enfermedad que se reúnen para hablar y ayudarse a sobrellevar el Parkinson. A nivel nacional, no hay muchos grupos de "parkinsonianos", como ellos mismos se definen, por ello, Omar emprendió este viaje para inspirar a que se formen en cada pueblo. Es que la contención que le dieron sus amigos de Parkinson San Juan lo ayudaron a salir adelante.

Fuente Diario Zona de San Juan