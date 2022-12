El Regional de sóftbol se jugará del 8 al 10 de diciembre

En esa oportunidad nos visitaran de Buenos Aires Fenix Softbol, último campeón del Vendimia 2022, participó de en dos oportunidades en el Mundial de Clubes en USA, Club Atlético Estudiantes de Paraná (Top Ten en el último Nacional de Clubes), Águilas de San Luis y los equipos locales de Banco Mendoza, Capital, Luján, Maipú y club UNCuyo, donde jugarán en dos zonas de cuatro equipos todos contra todos.



Los horarios consultarlos en fixture adjunto, pero el jueves desde el mediodía, el día viernes desde las 9:00 hs y las semifinales y final está programada el día sábado.



ARGENTINA 4º EN MUNDIAL SOFTBOL.

¡ARGENTINA QUEDÓ CUARTO EN EL MUNDO!



La selección masculina cayó por 2-0 ante Estados Unidos en la Copa del Mundo y no pudo quedarse con la presea de bronce en Auckland Nueva Zelanda

¡Felicitaciones!

Más resultados:

El conjunto nacional venció 3-1 a Cuba en el debut. En la segunda fecha derrotó 6-0 a Filipinas y luego ante el local le ganó 11 - 5 a Nueva Zelanda. En la cuarta superó 8-1 a República Checa y en el cierre del grupo A triunfó por 5-3 a Estados Unidos y así quedó primero de la zona.

En la fase del Super Round comenzó con una victoria por 6-3 ante Venezuela, luego venció 5-4 a Canadá por la 2da fecha de la fase final. En la última fecha del Super Round cayó por primera vez en la Copa del Mundo ante Australia por 2-0.

En el encuentro por la medalla de bronce no pudo ante Estados Unidos y cayó por 2-0 logrando el 4to lugar en la Copa del Mundo.

El plantel está conformado por: Lucio Retamar, Martín González, Ladislao Malarczuk, Nicolás Carril, Román Godoy, Huemul Mata, Juan Cruz Zara, Gian Scialacomo, Bruno Motroni, Federico Eder, Mariano Montero (C), Alan Peker, Francisco Lombardo, Teo Migliavacca, Manuel Godoy y Gonzalo Ojeda.

El Cuerpo Técnico lo integran: Julio Gamarci (Head Coach), Gustavo Guerrinieri (Coach), Alberto Guerrinieri (Pitching Coach), Kevin Bolzan (Coach/PF), Luciano Benedetti (Médico) y Javier Martínez (Jefe de Delegación).

Argentina había llegado a Auckland como N°1 del mundo, privilegio que alcanzó por 1ra vez en su historia en junio de este año, tras la conquista del Campeonato Panamericano 2022 en Paraná, Entre Ríos.