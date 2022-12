Promesa cumplida, Tapia llevó la Copa a la Difunta Correa

En la Casa de Gobierno, acompañado por el mandatario sanjuanino Sergio Uñac, Claudio "Chiqui" Tapia en conferencia de prensa señaló que "Hay muchas cábalas y la mía es pedirle a la Difunta Correa que nos ayude y la verdad es que siempre estuvo ayudándolos en estos años. Vengo a cumplir la promesa que le hice de traer la copa si la ganábamos»

Señaló que Lionel Scaloni «seguirá siendo el director técnico de la selección», elogió el liderazgo de Lionel Messi «que hizo posible el triunfo» y dejó en manos «de los dirigentes del fútbol» la decisión sobre si continuará como presidente de la AFA.

No descartó hacer un partido en Bangladesh, aunque dijo que «cuando el técnico (Scaloni) vuelva al país hablaremos de los amistosos» y que le gustaría que la selección juegue en San Juan, «porque queremos que estos chicos (jugadores) tengan el recibimiento que se merecen y que sea en el interior».

Con tono emocionado recordó que «a veces uno toma decisiones que a los demás no les gustan, como fue ponerlo al gringo (Lionel Scaloni) al frente del equipo técnico de la selección el 99 por ciento no estaban de acuerdo, pero no se animaban a decir nada y pensaban que estaba loco».

Destacó de Scaloni que «poco a poco, con las fechas FIFA y los amistosos, fue concibiendo un verdadero recambio generacional en la selección, y formó un cuerpo técnico capaz, con jugadores con sentido de pertenencia. dijo- y gran parte de este logro deportivo se lo debemos Messi porque logró aunar un plantel junto al cuerpo técnico con respeto, trabajo, un plan familiar y de amigos que obtuvo sus resultados».

"Me siento feliz por el reconocimiento que me ha hecho el gobernador, en éste, mi lugar en el mundo, que es San Juan” y agregó que es un propósito que la selección juegue en el interior del país, incluido San Juan.

En el marco de la llegada de la Copa a San Juan, el Gobierno montó un escenario en el Parque de Mayo con actuación de grupos musicales, shows artísticos de Los Totora, “Mati Teclas”, Omega y artistas locales. el trofeo desde las 16; previamente Tapia llevó el trofeo al santuario de la Difunta Correa, ubicado en Caucete, con acceso solo para las autoridades y la gente sin escenario ni exhibición de la Copa del Mundo.

Una vez cumplida la promesa del Presidente de AFA se volvió a habilitar el acceso del público en general.

Por su parte el gobernador Uñac puso el foco “en el orgullo y la emoción”, reconoció la labor del director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni y los jugadores liderados por Lionel Messi en la consagración argentina e instó a mirar "el proceso de la selección; no quedarnos con el resultado, sino ir más atrás”.

Luego, reflexionó sobre la responsabilidad del presidente de la AFA "en el desarrollo del proceso que permitió obtener el mejor resultado, el que los argentinos queríamos”.

Continuando, Uñac agregó que “estoy seguro de que esto dará, para los que creemos en el deporte, más alegrías a los argentinos. Gracias por la deferencia de que la copa esté acá, y ofrendarla a la Difunta Correa y a Dios. Bienvenido a tu tierra; cuando se respeta el proceso y la palabra, el resultado será la construcción de una Argentina mejor para todos”, concluyó el primer mandatario.