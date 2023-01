Consejos y tips para invertir en Estados Unidos

Cuentas personales vs cuentas de sociedades ¿Cuál es la más conveniente para abrir en Estados Unidos?

Cada vez más, los latinoamericanos buscan abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para resguardar sus dólares, pagar menos impuestos o bien, ponerlos “a trabajar” para que den intereses.



Esto sucede principalmente porque en muchos de los países latinoamericanos hay cambios en las reglas de juego permanentemente, nuevos impuestos, subas de mínimos o máximos, más información solicitada, topes, etc. Y a eso hay que sumarle la inestabilidad del dólar, que afecta prácticamente a todos los rubros, como así también a la economía en general, que dificulta la planificación a largo plazo.



Quienes nos contactan últimamente son empresarios que buscan migrar su operatoria a USA y abrir una cuenta para poder operar en este país. Nos relatan también que están agotados de tener tantas erogaciones, obligaciones e impuestos y que se sienten más cómodos operando en Estados Unidos porque las reglas son claras, no cambian de un día para el otro. Y lo cierto es que armar una sociedad te lleva 2 o 3 días y se puede estar operando al instante, abrir una cuenta, vender o comprar, etc. Aquí en Estados Unidos se alienta al comercio, no se lo castiga.



Pero también está el otro público, el de los particulares que no son empresarios, pero manejan un buen volumen de dinero en dólares y quieren tenerlo en cuentas “seguras”, lejos del alcance de impuestos abusivos y cambios abruptos en las cotizaciones de la moneda.



Pero entonces ¿qué conviene, cuenta de sociedad o personal?

La respuesta, después de leer lo que requiere cada una, será obvia: Para abrir una cuenta de sociedad en Estados Unidos se puede hacer sin moverse de la casa desde cualquier país del mundo, hay libre depósito, no requiere mantener un saldo mínimo de forma permanente, no se cobran costos anuales y solo se necesita abrir una sociedad en el país, un trámite de lo más sencillo que puede estar listo en 3 o 7 días. Además, la información y los movimientos pueden estar a resguardo de la cruza de datos por entidades gubernamentales de otros países.



En cambio, una cuenta personal es más permeable a la cruza de datos por parte de los países de origen de los titulares.

En definitiva, teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, y basada en mi amplia experiencia profesional en este negocio, recomiendo sin dudas abrir una cuenta de sociedad, que le va a permitir operar fácilmente e impulsar el negocio. Además, es la mejor elección para brindarle al usuario privacidad y seguridad financiera.



Columna de opinión de Susy Chemen, argentina radicada en USA y directora de estudio Contable-Impositivo Susy Chemen Consulting