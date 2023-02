Las Heras festejó un nuevo aniversario de su fundación

El acto contó con la presencia del intendente de Las Heras, Daniel Orozco; funcionarios municipales y las flamantes reina y virreina de la Vendimia de Las Heras 2023, Noelia Moreno y Victoria Tello.

Participó del evento la cantante lírica Griselda López Zalba que interpretó el Himno Nacional, y la banda del Servicio Penitenciario Provincial, que acompañó con su música el izado del pabellón nacional y la bandera provincial a cargo del jefe comunal, las representantes vendimiales y un niño vecino de la zona que se acercó a la plaza junto a sus familiares.

“Hoy es un día muy especial, es la octava vez que pronuncio un discurso en el Día de Las Heras y es el último, y eso te trae unos hermosos recuerdos, de todas las cosas que tiene Las Heras, pero también de su gente. Lo primero que le tenemos que decir al vecino, es que yo soy un vecino más. Yo era uno de los que era crítico de las gestiones –diríamos- de los políticos, yo era crítico y todos me decían ‘por qué no te metes’, y bueno justamente fue una decisión en donde yo dije ‘bueno vamos a hacerlo’, y una vez que lo hicimos, lo hicimos con pasión. Con orgullo estuve transitando estos 8 años, pero sabemos bien que cualquiera de nuestros vecino que están ahí viéndolo y que tienen el afán de servir, que eso es lo que deben saber todos los políticos, que tenemos que servir a la población y tenemos que estar en función de los intereses de ello, no los intereses personales” expresó el intendente Orozco en el último aniversario departamental de su gestión.

Respecto al servir y al dedicarse con pasión a su departamento que hoy cumple 152 años, Orozco afirmó: “esa es la semilla que nosotros hemos plantado, una semilla de servicio, de cambio. Estamos pensando que la nueva clase política debe ser así. Estoy orgulloso porque sabemos que el político está dando las herramientas necesarias, así como nosotros hicimos unos 350 emprendimientos locales, entre otras gestiones de trabajo genuino, eso es lo que necesitamos en la Argentina, no subsidios, sí trabajo, sí hechos que sirvan” resumió.