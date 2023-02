Maipú debutó con un triunfo en casa ante Chaco For Ever

Primera Nacional, Maipú 2-For Ever 0

Primera Nacional, Maipú 2-For Ever 0

Se habla del nuevo Maipú, desde su entrenador (Luis García) y las caras nuevas del Botellero que generaron expctavias, Rubens Sambueza que no defraudó para nada, mantiene su calidad intacta y el goleador Gonzalo Klusener, que anotó uno de los goles de la victoria. El otro tanto fue marcado por Luciano Herrera para el 2 a 0 ante Chaco For Ever.

Para destacar tambien el retorno a las canchas de Matias Viguet tras más de un largo año de inactividad por una seria lesión y como frutilla del postre lo lindo que se vio el campo de juego, todo un acierto los que trabajaron para dejarlo en condiciones.

Del partido, ida y vuelta interesante, con un ganador que lo justificó en la cancha pero sin sobrarle nada.

El próximo compromiso del cruzado será como visitante de Mitre de Santiago del Estero. El "Negro" en tanto se las verá con otro mendocino en la próxima fecha, Independiente Rivadavia, en este caso actuando de local en Resistencia.

Sintesis:

Deportivo Maipú: 2

Juan Cozzani, Santiago Moyano, Nicolás Agorrega, Imanol Gonzalez, Guillermo Ferracuti, Nicolás del Priore, Agustín Manzur, Santiago Gonzalez, Rubens Sambueza, Alvaro Veliez, Luciano Herrera. DT: Luis García/ Cambios: Gonzalo Klusener x Veliez, Rodrigo Ramírez x Herrera, Matías Viguet x Manzur, Luciano Vera x Moyano, Marcelo Eggel x Santiago González.

Chaco For Ever: 0

Gastón Canuto, Lucas Fernández, David Valdez, Emir Faccioli, Leandro Allende, Gonzalo Jaque, Nicolás Juárez, Federico Boaso, Javier Bayk, Leonel Buter, Claudio Vega. DT: Pablo Martel / Cambios: Cristian Ibarra x Buter, Matías Romero x Cristian Ibarra, Emanuel Díaz x Juárez.

Goles: PT: 5: Herrera (DM)/ ST; 20; Klusener (DM)



Árbitro: Julio Barraza

Estadio: Omar Higinio Sperdutti





Expulsados: No hubo

Árbitro: Julio Barraza

Estadio: Omar Higinio Sperdutti