Apagón: la luz estuvo cortada 5 horas

Con mas de 30 grados de temperatura en uno de los veranos mas rigurosos de la historia registrada por el Servicio Meteorológico un incendio en un pastizal al otro lado de la Argentina dejó sin luz a medio pais. Fueron hasta cinco horas de sofocones, de pérdidas económicas, de cancelaciones, de corridas, de agotar baterías y de suspender los turnos vespertinos y nocturnos de todos los niveles y modalidades en la educación mendocina.

Hay que destacar que en medio del desconcierto y del silencio de los responsables nacionales del sistema interconectado de energía de Argentina fue el Ente Regulador Eléctrico de Mendoza quien primero que nadie señaló que la luz iba a volver en 2 horas.

Un corte generalizado en toda la provincia sumado las otras provincias Cuyanas trae muchas complejidades donde no se podía vender un pasaje de omnibus para viajar, donde se cayeron los sistemas de facturación de los negocios, donde no andaba el postnet y donde no se podía pesar ni el pan porque todo ahora usa luz.

Pero sin aviso no había ni para convidar

En la Terminal de Omnibus de Mendoza se puso a prueba los sistemas de energía de emergencia que son básicos pero algunos son prioritarios como los carteles indicadores que señalan la via de escape o salida de un lugar.

Los comerciantes no sabían si mantenían abierto o las farmacias como atender al público. Todo funciona con computadoras o usa algo que requiere de energía eléctrica.

Los servicios de emergencia y de seguridad

Se trabajó los distintos servicios de seguridad con normalidad. Sitios TETRA de toda la Provincia de Mendoza siguieron funcionando con grupos electrógenos. Garantizadas todas las comunicaciones policiales, salud, bomberos, defensa civil, etc.

Hasta el momento no se ha informado de intervenciones de emergencia como personas atrapadas en ascensores o personas mayores en alguna situación de zozobra.