Agreden brutalmente a un movilero de Villa Mercedes

Conocido como "Copito" el popular movilero de FM Latina de Villa Mercedes, Miguel Ocampos, fue víctima de los violentos luego de terminar la cobertura en una reunión de vecinos. Imprevistamente fue abordado por tres personas, los que comenzaron a agredirlo con golpes de puño y patadas, uno de ellos con un hierro, al tiempo que lo amenazaban: "ustedes con nosotros no se van a meter”.



Tras la feroz agresión los delincuentes se retiraron y el periodista logró reincorporarse con fuertes dolores. Luego se dirigió a un centro asistencial, donde le practicaron unas placas radiográficas, cuyo diagnóstico fue “traumatismo de tórax”.

Posteriormente se dirigió a la Comisaría N° 30 del Barrio ATE II para radicar la correspondiente denuncia.



"Copito" como se conoce popularmente al trabajador de prensa, es uno de los movileros más activos de la prensa local, marcando presencia en cualquier lugar donde la noticia lo convoca. En las últimas semanas, refieren medios del lugar, se ocupó de cubrir diferentes hechos delictivos.



A comienzos de ese mes, por caso, se trasladó hasta un kiosco 24 ubicado en proximidades del Policlínico Regional, el cual ya ha sufrido numerosos asaltos, y durante la transmisión reclamó la presencia del ministro de Seguridad para observar in situ lo que está ocurriendo en Villa Mercedes.



“Si no puede dar una solución, entonces que renuncie”, dijo Ocampos cerrando su transmisión en directo, el pasado 3 de marzo. Casualmente este martes se anunciaron cambios en la cúpula policial, con la partida del jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Darío Neira.



Se espera ahora que las autoridades policiales detengan a los responsables de esta brutal agresión. Según dichos de vecinos, los atacantes son “personajes conocidos del barrio” y habría algunos que fueron testigos del violento episodio, aunque no se animan a hablar por temor a recibir represalias.



