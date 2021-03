Guaymallén propone Memorias en Democracia

Anoche, la Rotonda de Salcedo, en Guaymallén, se convirtió en el escenario de apertura del ciclo Memorias en democracia, una propuesta única pensada para conmemorar un nuevo aniversario de la dictadura militar argentina y el fallecimiento del ex presidente y padre de la democracia, Raúl Alfonsín.

En ese espacio verde de Los Corralitos, se realizó una representación simbólica de la fecha con una puesta de luces que mantuvo encendido el número 45. La música y la voz de Pablo Mestre fueron el puntapié inicial de este emotivo encuentro, que continuó con la poesía "El desfile" del escritor Santiago Navarra.

Hacia el final, y mientras resonaban los nombres de cada uno de los desaparecidos en Guaymallén, los presentes colocaron un pañuelo blanco sobre un mural con el distintivo sello de Madres de Plaza de Mayo.

El 24 de marzo de 1976 empezó una larga noche en Argentina, que duró siete años. Con el recuerdo y la experiencia vivas, el intendente Marcelino Iglesias hizo un racconto de este trágico periodo que vivió el país para evocar una historia que no tuvo casuales, que no tiene beneficio de inventario y para reforzar el "Nunca más" hacia esos espirales de violencia, que no deben repetirse ni en gobiernos democráticos ni en gobiernos autoritarios porque la democracia llegó para quedarse: "Hoy recordamos uno de los días más tristes, un día donde un gobierno democrático fue reemplazado por una feroz dictadura militar que violó los más elementales derechos de las personas. Pero esto no nació espontáneamente, esto fue el desencadenante de una serie de acontecimientos que tenemos que analizar para no volver a cometer los mismos errores. Esto fue producto del pésimo gobierno de Isabel Martínez de Perón, con sus picos inflacionarios altísimos, la escasez de alimentos, el reemplazo consecutivo de varios gabinetes económicos, la inestabilidad de la propia presidenta, la lucha fratricida entre sectores del partido gobernante. Por un lado, las organizaciones armadas de ultra derecha orientadas y gerenciadas por el tristemente célebre José López Rega, todopoderoso Ministro de Bienestar Social; y, por otro lado, la soberbia criminal y elitista de Montoneros y del ERP. Todo esto creó el caldo de cultivo perfecto para que esta corte de militares soberbios, creyéndose dioses, cortaran con el proceso democrático que, a duras penas, se venía sosteniendo en el país. A partir de ahí la represión, la supresión de libertades, llegó el paroxismo. A la Misión Ivanissevich que había en la Universidad Argentina, en el Ministerio de Educación, y a Alberto Ottalagano en la Ciudad de Buenos Aires, los suplieron otros que fueron peores. Hubo miles de desaparecidos, de detenidos sin ser reconocidos, de allanamientos y de muertos. Hubo muchísimos que se tuvieron que exiliar del país y otros esconderse o no poder trabajar en el Estado. Esto terminó con las elecciones del 30 de octubre del 83 y la asunción el 10 de diciembre, casualmente el Día Internacional de los Derechos Humanos, de Raúl Alfonsín, un presidente que, en medio de una debilidad estructural, tuvo el coraje de enjuiciar a las juntas militares". Seguidamente, rememoró aquel septiembre de 1984 cuando, frente a una colmada Plaza de Mayo, presenció la entrega del informe de la CONADEP, "un organismo integrado por personas de la más alta jerarquía moral e intelectual, que no quiso formar el Partido Justicialista". Fue de la mano de su presidente, el gran escritor Ernesto Sábato: "Todavía recuerdo la voz temblorosa del fiscal Julio Strassera cuando dijo unas palabras que no se quiso atribuir porque dijo ya no pertenecen a mí, pertenecen al pueblo argentino, Nunca más". Referido a este ciclo de encuentros, el jefe comunal cerró: "Nosotros hemos querido recordar todos estos hechos con numerosas actividades que tratan de escudriñar todo lo que pasó en esos años y podrán ser concurridas por todas aquellas personas que quieran tener una memoria sin odio, sin venganza, pero recordándola activamente para que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó en nuestra patria".

Memorias en democracia continuará toda la semana, hasta el miércoles 31 de marzo inclusive, con una grilla variada de propuestas artísticas e intelectuales. La idea es generar una serie de disparadores, con énfasis en la mirada local, que permitan reconstruir los tres pilares fundamentales de este periodo histórico: memoria, verdad y justicia. Todos los eventos son gratuitos y se llevarán a cabo cumpliendo el protocolo establecido en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la provincia. Los cupos serán limitados para respetar la capacidad de cada lugar y preservar la salud de los asistentes y trabajadores. Se realizarán controles de temperatura en el ingreso y se dispondrá sanitizante para la higiene de manos.

Cronograma

Desde el miércoles 24 hasta el martes 30 de marzo:

– Difusión de «Rock y dictadura», una selección de charlas y temas de rock nacional alusivas al proceso e interpretadas por la Escuela de Rock Mario Mátar. Podrá apreciarse en la fanpage de Facebook «Municipalidad de Guaymallén».

Jueves 25 de marzo, 20h, Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva):

– Inauguración de la muestra pictórica «Entre el estruendo y la desolación» de Cristino Alonso.

Viernes 26 de marzo, 20h, Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva):

– Ciclo de conferencias «El pensamiento perseguido». Disertación a cargo de la Dra. Marisa Muñoz sobre «Filosofía y compromiso ético y político en la trayectoria de Arturo Andrés Roig».

Sábado 27 de marzo, 19h, Parque Unimev:

– Intervención artística «Murales para la memoria» y música en vivo.

Domingo 28 de marzo, 19h, Biblioteca Popular Talquenca (Dorrego 2809, distrito Dorrego):

– Proyección de la película «Rojo», en el marco del ciclo de cine «En contexto».

Lunes 29 de marzo, 18:30h, escuela de fútbol infantil «El ciclón» (barrio Mi Casa, distrito El Bermejo):

– Encuentro deportivo de jóvenes.

Martes 30 de marzo, 20h:

– Encuentro del ciclo Café mediante junto a Norma Morandini, periodista, diputada y senadora nacional de mandato cumplido. La charla se transmitirá a través de la plataforma Zoom.

Miércoles 31 de marzo, 19h, Parque del Acceso Este:

– Festival de música «La democracia como forma de vida», a cargo de la Escuela de Rock Mario Mátar. Contará con la participación del Ballet Municipal y de Ana Laura Nicoletti (La Turca).