Perdieron San Martín y Gutiérrez, Huracán tuvo fecha libre

San Martín sufrió su segunda derrota consecutiva y no aprovecha la localía donde ganó un solo partido cosechando 5 puntos, un triunfo y dos empates de 12 posibles jugando en el Este mendocino. Lo curioso es que cuando estaba por empezar el partido el árbitro ordenó al dueño de casa a cambiar indumentaria, albirrojo el local de rosa la visita, la pregunta es porque esperar que los equipos estuvieran en cancha y no hacerlo en vestuarios.

Estudiantes de San Luis, que recibió una fuerte sanción por los incidentes del partido del lunes pasado en el clásico puntano fue un justo ganador, por haber hecho mejor las cosas, e incluso pudo haber marcado un segundo tanto, por parte del León, la apuesta del DT Mauricio Elena decididamente no salió y perdio una gran chance de subir en la tabla.

Síntesis:

Atlético San Martín: 0

Facundo Abraham; Matías Rojo, Facundo Ruiz, Sebastián Olivares; Luciano Pizarro, Santiago Romero; Ignacio Castro, Agustín Riggio, Valentín Mancini; Felipe Rivarola, Nicolas Heiz. DT: Mauricio Elena./ Cambios: Ignacio Simionato x Riggio y Ramiro Makarte x Castro ; Lucas Carrizo x Rivarola y German Mayenfisch x Pizarro; 30’ Alexis Arias x Romero.

Estudiantes de San Luis: 1

Marcos Abrahin; Valentino Caro, Juan Rosales, Tiago Sarmiento, Pablo Pereyra; Santiago Lebus, Emanuel Díaz, Matías Ruiz Sosa, Ezequiel Sosa; Juan Lazaneo, Pablo Soda. DT: Darío Ortíz/ Cambios: Joel Lucero x Ruiz Sosa y Ulises Muñoz x Lazaneo y Álex Gonzalez x Pablo Soda; Ramiro Teixeira x Sosa.

Gol: PT: 38: Ezequiel Sosa.

Árbitro: Mauricio Martín.

Estadio: Libertador General San Martín.

Gutierrez cada vez mas abajo

El "Cele" volvio a perder, sexta derrota consecutiva y para colmo jugando de local, con nuevo DT pero los mismos viejos errores cayó sin atenuantes ante Costa Brava de General Pico, La Pampa por 1 a 0. El único gol del encuentro lo convirtió el santarroseño Jerónimo Gutiérrez, cabeza, cuando iban 34 minutos del segundo tiempo.



Gutierrez tendra en la próxima, fecha libre, por lo que el nuevo DT Durso tendrá dos semanas de trabajo para empezar a plasmar su idea y dar vuelta la historia, que viene torcida. Hoy por hoy Gutierrez es el peor equipo del certamen contando las tres zonas en que esta dividido el Federal A.

Resultados 9na fecha

Atlético San Martín 0 - Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Ezequiel Sosa)

Deportivo Argentino de Monte Maíz 1 (Matías Barbero) - Ciudad Bolívar 0

Juventud Unida Universitario - Sportivo Atenas de Río Cuarto (juegan mañana) .

Libre: Huracán Las Heras.

Posiciones

Ciudad Bolívar 17 puntos; Huracán Las Heras 14; Costa Brava 13; Estudiantes 12; San Martín y Argentino 11; Juventud Unida 8; Atenas 6 y Gutiérrez 3.

Próxima fecha (10°)

Juventud Unida vs. Costa Brava / San Martín vs. Atenas / Argentino vs. Estudiantes / Huracán Las Heras vs. Ciudad Bolívar/ Libre: Gutiérrez. (Primera fecha de la segunda rueda)