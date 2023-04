Subastarán la pala del Papa Francisco para recaudar fondos

La pala de Pádel firmada por Francisco será subastada para recaudar fondos para el hospital pediátrico "Santa Marta" del Vaticano. El Papa recibió y animó a los promotores de la iniciativa solidaria, el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, y la directora de la Federación del Pádel Vaticano, Alessandra Turco.

Junto a ellos, una emocionada Delfina Brea, subcampeona del mundo de 23 años con la selección argentina, Alfredo Peñalver, presidente de la prestigiosa marca española Bullpadel, y la artista romana Barbara Salvucci, que diseñó la raqueta: juntos respondieron a la llamada de esta iniciativa solidaria a través del deporte.

También estuvo presente Diego Miller, Presidente de la Federación Americana de Pádel en representación de las federaciones del continente americano. Por parte del Vaticano, el jugador más joven: Davide De Santis, de 21 años.



Modalidades de la subasta solidaria

La pala de pádel con la firma del Papa Francisco se pondrá a la venta en los canales de Bullpadel.

En apoyo al Hospital pediátrico "Santa Marta”

La recaudación íntegra de la venta de la pala se entregará al hospital "Santa Marta": los "vecinos" del Papa Francisco. Desde hace 101 años, esta concreta red de solidaridad -confiada a las monjas vicencianas - acoge a familias pobres, con niños pequeños, de diferentes nacionalidades, culturas y religiones, garantizando - además de comida y pañales -sobre todo, la posibilidad de visitas especializadas gratuitas gracias a la disponibilidad de

muchos médicos. Y es precisamente con las 500 familias asistidas por el hospital Santa Marta que el Papa Francisco eligió celebrar, "en familia", su cumpleaños.

El proyecto cuenta con el apoyo del Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio Vaticano para la Cultura y la Educación, a quien el Papa encomendó el deporte en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium.

Declaraciones



Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Padel: Una pala, igual para todos, en todo el mundo. Este es el poder simbólico de la 'pala de pádel' firmada por el Santo Padre, imaginando que en cada rincón del mundo cada jugador, amateur o profesional, sostiene su propia pala como si fuera la del Papa Francisco y es, por tanto, un mensajero de lealtad, solidaridad, amistad, inclusión y motivación con el objetivo de aprender,

crecer y mejorar como personas a través del deporte. Como dijo recientemente Su Santidad 'El deporte es una metáfora de la vida' y si con la recaudación de esta pala podemos mejorar la vida de las familias que apoya el hospital Pediátrico Vaticano 'Santa Marta' habremos ganado, sin duda, el trofeo más bonito e importante del mundo.

Alessandra Turco, diretora de Vatican Padel: La Federación Vaticana de Pádel - Vatican Padel - es miembro oficial de la Federación Internacional de Pádel desde el 29 de abril de 2022. La nuestra es una comunidad pequeña y única que contribuye al mundo del deporte como puede. Estamos muy agradecidos al Presidente Carraro por habernos acogido. Con esta iniciativa solidaria seguimos saliendo de los 'muros vaticanos' para responder concretamente a las instrucciones de 'nuestro capitán', el Papa Francisco: 'No olvidéis a los últimos, a los invisibles, porque sin el cuidado de los demás el mundo no se cura'. Con la esperanza de que la pala de pádel pueda ser cada vez más un símbolo de unión, fraternidad y solidaridad’.



Delfina Brea, argentina, Bicampeona del mundo de padel: Nunca había sentido una emoción tan grande. Fui bautizado por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires. Si alguien me hubiera dicho que algún día lo volvería a encontrar en el Vaticano gracias al pádel, ¿cómo podría haberle creído? En cambio, sucedió

de verdad y hacer algo hermoso, de hecho lo más hermoso: ayudar a niños que no han tenido suerte en la vida y que espero que la tengan lo antes posible. Ayudarles no es un deber, sino un privilegio. Por eso agradezco sinceramente a la Federación Internacional de Pádel y a Atletica Vaticana, por enseñarme hoy cómo una pala puede tener dos 'caras' en la cancha pero muchas más en la vida, simplemente por ser un jugador de equipo y estar comprometido con los demás.

Alfredo Peñalver, presidente de Bullpadel: Para la familia Bullpadel, es un honor formar parte del "equipo" protagonista de esta extraordinaria iniciativa que ve al Papa Francisco firmar una "pala" hecha en nombre de la

inclusión, el apoyo mutuo y el cuidado de los demás. Una iniciativa que nos recuerda a todos cómo el deporte puede ser un poderoso motor de fraternidad, amistad y ayuda hacia los más débiles. El compromiso de la Federación Internacional de Pádel y de Athletica Vaticana en este sentido es y será siempre nuestro compromiso.

Barbara Salvucci, artista (creadora del diseño de la pala): Dibujando la "Pala solidario" viví un auténtico "viaje espiritual" porque la expresión artística siempre llega al alma. Al hacerlo, nunca perdí de vista a los verdaderos destinatarios de la iniciativa: los niños atendidos por el hospital 'Santa Marta'. La verdadera peculiaridad delpádel es la ilustración de la orla central: personas con y sin discapacidad juegan juntas,sosteniendo una pala de pádel, para dar testimonio de la posibilidad de que el deporte sea realmente una experiencia inclusiva, un diálogo abierto que contribuya a abrir, con su lenguaje comprensible para todos, caminos hacia la paz. Y el pádel, con su propio estilo, es un deporte que fomenta la inclusión, la amistad, la comunidad. Entrando en los detalles del diseño, la elección de los colores es una referencia a la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano y a la línea sobria de Athletica Vaticana.