García Zalazar y Diego Costarelli de campaña en Godoy Cruz

El intendente afirmó que “mucha gente promete cosas que después no cumple, la nuestra es una propuesta seria con sobrados antecedentes de gestión”. .

Junto al precandidato a intendente Diego Costarelli, el actual jefe comunal de Godoy Cruz continúa la recorrida por los distritos del departamento. Este lunes visitó a vecinas y vecinos de Villa del Parque, Godoy Cruz, e hizo énfasis en la “seriedad” de la propuesta de la lista que encabeza el precandidato a intendente Diego Costarelli.

Durante una nueva charla de Boleta Única y en el camino hacia las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 11 de junio, el presidente de la UCR Mendoza repasó algunas obras y acciones del municipio que encabeza hace casi 8 años.

De hecho, aseguró que “tenemos gente con sobrados antecedentes de gestión, ya sea en los concejos deliberantes, ejecutivos municipales y ámbitos legislativos, para llevar adelante una propuesta seria”.

Sin embargo, hizo referencia a que a nivel nacional “hace 4 años prometían que, si ganaba el kirchnerismo, le iban a llenar la heladera a los argentinos, cosa que no pasó”.



En ese sentido, afirmó que “la inflación fue mucho más alta que antes, cualquier sueldo o salario se ha deteriorado mucho, tenemos más pobreza, más desempleo y peores indicadores en la economía del país”.

“Como ese ejemplo, sobran, de mucha gente que promete cosas que después no cumple”, sentenció el referente radical.



Y agregó que “la nuestra es una propuesta seria que tiene una base, que es decir de dónde venimos”.

Así, recordó que la comuna “ha realizado distintas obras y brindando servicios que mejoraron los barrios”.

Siguiendo en esa línea, confió que “se mejoró conectividad con apertura de calles como Segundo Sombra, avanzamos en el equipamiento y construcción de espacios verdes, entre muchos otros casos a lo largo y ancho del departamento”.



Además, apuntó, “trabajamos de manera coordinada con el Gobierno provincial. Un ejemplo son las obras en el Hospital Lencinas, donde, juntos, estamos haciendo a nuevos la guardia, los consultorios externos, ampliando el laboratorio de salud pública y refuncionalizando espacios exteriores”.



Finalmente, remarcó que el Centro de Atención Primaria Arturo Illia, ubicado atrás del Lencinas “que hace 6 atrás no existía, ahora atiende, principalmente, a muchas niñas y niños y da respuesta a las familias de la zona”.

Por su parte, Costarelli manifestó que el Municipio “puede demostrar con acciones los resultados de un trabajo planificado, constante y presente en cada rincón del departamento”.



“Por último, opinó que “en un momento donde la situación económica – social es muy mala, el municipio y la gestión, con las herramientas que tiene, apuesta a seguir brindando servicios públicos de altísima calidad”, explicó.