Argentina eliminada del Sub 20 en San Juan

Jugar el Mundial de la categoría habia sido ya un regalo para Argentina, no consiguió clasificarse para jugarlo pero impensadamente participó y jugando de local. Que pasó? la cita ecuménica iba a llevarse a cabo en Indonesia pero por cuestiones políticas no se realizó allí. Indonesia no aceptaba la presencia de la Selección de Israel en su territorio y por ello se le quitó la sede. Otro gol del Chiqui Tapia,se dijo, cuando se consiguió que el Mundial se trasladase a nuestro país, y por ser pais sede se consiguió jugar el Mundial no habiendo podido lograrlo en la cancha. Sabia decisión de la FIFA en cuanto a la elección por la masiva respuesta del público en cada uno de los estadios donde se jugaron los partidos,

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Argentina pasó sin sobresaltos la primera ronda, aunque no es un dato menor decir que fue ante formaciones más débiles, a punto tal que ninguna de ellas logró la clasificación a los cuartos de final.

Tampoco digamos que fue decepcionante en el juego, simplemente que fue superada por los juveniles nigerianos que fueron más prácticos a la hora de la definición y es merecido su pasaporte a la próxima ronda. Argentina, pudo al menos haber empatado para estirar la chance en tiempo extra o por la vía de los penales cuando intentaba el empate, pero el segundo gol nigeriano liquidó el pleito.

En el primer tiempo, la Selección Nacional dominó a su rival, aunque no logró la profundidad que le permitiera hacer la diferencia. En la segunda parte, los africanos realizaron variantes que mejoraron su rendimiento y así se quedaron con la clasificación a Cuartos de Final.

Ibrahim Muhammad abrió el marcador a los 16´ del segundo tiempo ante un quedo defensivo del conjunto dirigido por Javier Mascherano. Argentina se recuperaba desde lo emocional, pero seguía fallando en los últimos metros. El correr de los minutos, sumado al nerviosismo de no conseguir el empate, derivaron en el golpe del final a los 46´ con cabezazo de Rilwanu Sarki para sellar el 2-0.

Octavos de final

Estados Unidos 4- Nueva Zelanda 0

Israel 1- Uzbekistán 0

Brasil 4- Túnez 1

Colombia 5- Eslovaquia 1

Italia 2- Inglaterra 1

Nigeria 2- Argentina 0

Este jueves

Gambia-Uruguay y Ecuador- Corea

Cruces confirmados

En cuartos de final jugarán el sábado Brasil-Israel y Colombia-Italia, en tanto Nigeria y Estados Unidos deberán esperar los resultados de este jueves para saber a quienes enfrentarán el domingo próximo.

Definición

Las semifinales se jugarán el jueves 8 de junio y el partido final (tambien el partido por el tercer puesto) el domingo 11 de junio.