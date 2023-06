Banco Mendoza Campeón Infantil en Sofbol

En la categoría Infantil se consagró campeón el equipo de Banco Mendoza, en el diamante del Estadio Provincial se reunieron las hinchadas, donde las más ruidosa, con bombos y platillos fue la de Luján Softbol al son de "Guillermina" la fans #1.



La final, fue un encuentro entre vecinos y amigos, llegando Luján Softbol quien ganó el play off al Club UNCuyo por 7 a 0 carreras, donde esperaba rival Banco Mendoza. Un partido final donde las emociones se dieron en los dos primeros periodos, el equipo del polideportivo lujanino solo pudo anotar una carrera en el primer periodo, mientras que los bancarios de chacras sacó la diferencia de tres carreras en el segundo periodo, completando un total de cinco periodos, sin que Luján pudiera descontar a pesar de llegar a base con bateadores en cada ataque, la marea negra de Banco Mendoza, obtiene así el triunfo y el campeonato Apertura FMSB 2023 por un score final de 3 carreras a 1.





Plantel Campeon Banco Mendoza



Blanco Juliana, Capozucco Isabella, Garcia Delfina, Perera Felix, Reyes Nicolas, Rodriguez Joaquin, Rojas Amparo, Silva Bautista, Siri Emilia, Guevara Candelaria, Maidana Eugenia, Neglia Franco.

Coach: Soledad Bramucci y Rodríguez Marcelo.



PLAY OFF, FINAL DE CADETES Y 1º FEMENINO.



El sábado 17 de junio en el diamante del Estadio Provincial, se disputarán los play off y final de las categorías cadetes y 1º femenino, con los siguientes horarios.



Categoría Cadetes.



9:30 hs. Banco Mendoza vs Capital (Play Off)

11:15 hs. Luján Softbol vs. Ganador Play Off.



Categoría 1ª Femenino.



13:00 hs. Capital vs. UNCuyo (Play Off)

15:00 hs. Banco Mendoza vs Ganador Play Off.



