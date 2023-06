Huracán - San Martín tampoco se jugará en el Malvinas

A pesar del acuerdo de las dirigencias que los cuatro enfrentamientos se realizarían en el mundialista, como pasó con el Mundial Sub 20, no jugarán ahí.

Solo el primer enfrentamiento entre Huracán Las Heras se jugó en el Malvinas Argentinas con público de las dos instituciones y un marco espectacular. El partido por la segunda rueda no pudo realizarse por la disputa del Mundial de futbol Sub 20 y San Martín, entonces local jugó en su cancha, ahora lo mismo, Huracán es local, pero por el partido de rugby de Los Pumas ante All Blacks el dia anterior obliga a jugarse el partido en Las Heras.

A proposito de Huracán, por la fecha entresemana, empató con Juventud Unida de San Luis cero a cero, sumando su cuarta presentación sin convertir goles, esta vez en el General San Martín igualó pero venía de tres caidas consecutivas.

Sigue Abaurre?

Es la pregunta del millón ya que el contrato que liga al "Cachorro" finaliza precisamente hoy 30 de junio, habrá que ver si se lo renueva o no, justo cuando llega un partido (ante el Chacarero) que puede ser clave, al iniciarse la tercera rueda del Federal A (son cuatro en total)

Los partidos de la fecha

Ferro Carril Oeste de General Pico 1- Ciudad Bolívar 0

Atenas de Rio Cuarto 1- Peñarol de San Juan 2

Huracán Las Heras 0- Juventud Unida 0

Estudiantes de San Luis 1- Argentino de Monte Maiz 4

Libre: Atlético San Martin de Mendoza

Posiciones

Argentino 37, Bolívar 34, Juventud Unida 22, Huracán 21, San Martín y Atenas 18, Ferro Carril Oeste 17, Peñarol 14, Estudiantes 13.

Próxima fecha

Ferro Carril Oeste de General Pico- Sportivo Peñarol/ Huracán Las Heras - Atlético San Martín/ Estudiantes de San Luis-Ciudad Bolívar/ Atenas de Rio Cuarto- Juventud Unida/ Libre: Argentino de Monte Maiz.