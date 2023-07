Fiesta turfística, se corre el Santo Patrono Santiago

El Zonda azotó fuerte el Hipódromo mendocino, 15 árboles caídos, sopló fuerte e hizo daño pero no pudo detener la historia. Se corre el Gran Premio.

La actividad en el Gigante de la Avenida Montes de Oca comenzará a las 10.30 y el clásico mayor del Gran Oeste Argentino se disputará a las 16.30.

El último ganador fue el sanjuanino Costanzo con la fusta de Joaquin Luna, contaba con 17 años de edad, los anotados para el premio mayor son once, con sus respectivos jockeys a saber:

1) Archimboldo (Joaquin Luna)

2) Rayo Vallecano (Emanuel Sosa)

3) Piccolo Veloce (José Eliezer Alves Silveyra)

4) Master Kas (Damián Ledesma)

5) Bellaco Song (Jonathan Gómez)

6) Kennedy Back (Kevin Banegas)

7) Ultra Famoso (Joaquin Cano)

8) United Channel (a confirmar)

9) Rollings Stones (Cristian López)

10) Martingnac (Daniel Gómez)

11) Forasteiro (Facundo Campos)

SantoPatronoSantiago

El programa

Primera carrera: 1.200 metros – 10:20 horas. Premio: “municipalidad de la ciudad de Mendoza” categoría interior

Segunda carrera: 1.300 metros – 10:50 horas. Premio: "municipalidad de Junín" categoría interior

Tercera carrera: 1.200 metros – 11:30 horas. Premio: “totem boulevard” categoría interior

Cuarta carrera: 1.400 metros – 12:10 horas. Premio: “copa utta-ospat” categoría interior

Quinta carrera: 1.400 metros – 12:45 horas. Premio: “clásico Independencia - copa talabartería pura sangre” categoría interior

Sexta carrera: 1.600 metros – 13:30 horas premio: clásico “gobierno de Mendoza” categoría interior

Séptima carrera: 1.100 metros – 14:20 horas. Premio: “clásico casino de Mendoza – copa municipalidad de Godoy Cruz" categoría interior

Octava carrera: 450 metros – 15:10 horas. Premio: “clásico patrono Santiago cuadrero – copa santa rosa municipio” extraoficial

Novena carrera: 2.200 metros – 16:30 horas. Premio: “clásico santo patrono Santiago 2023 - Copa Canal 9 Televida” categoría interior

Décima carrera: 315 metros – 17:20 horas. Premio “clásico la paz municipio” extraoficial

Un poco de historia

25 de Julio de 2014: Al ganar con Pixar el Santo Patrono Santiago de ese año, Alberto Gimenez se convierte en el jockey más ganador del gran clásico del turf mendocino, destronando la marca alzada por Ricardo Alfonso Jara en 1979 con 4 premios ganados. El padre de la jocketa Flor Gimenez alcanzaría la marca de seis Patrono Santiago, montando a Concilio, Farabute Toss,- dos veces- Potriworld, Gran Puntero y Pixar.



Este es el historial de los ganadores con sus respectivos jockeys.

1956 Mancebo E.Antúnez

1957 Ave Roc R Silvetti

1958 Barcelonés H. Ciatardini

1959 Eje S. Dufrey

1960 Turilo H. Padula

1961 Tahonero C. Córdoba

1962 Tafi R. Silvetti

1963 Brack E. Jara

1964 Los Picos A. Arce

1965 Nanquinas A. Gimenez

1966 Vasco Bruto A. Urquiza

1967 Kaula C. Gatto

1968 Analyst C Gatto

1969 Tenoguito F. Sagás

1970 Qué Ninfulo D. Reyes Molina

1971 Shipmaster C. Cordoba

1972 Dizzy E. Gimenez

1973 Puro Bluf R. Jara

1974 Daba Pam J. Gonzalez

1975 Sir Beto R. Jara

1976 Sir Raleigh R. Jara

1977 Agilino R. Jara

1978 Agilino C. Coria

1979 Agilino R. Jara

1980 Pamperazo M. Benavidez

1981 Sombrío R. Gomez

1982 Efrán E. Rivamar

1983 Better Action R. Gomez

1984 Huso J. Aracena

1985 Bresero C. Coria

1986 Mendigo J. Aracena

1987 De Nadie Más R. Gomez

1988 Jenizaro C. Jorquera

1989 Sirona J. Torres

1990 Sirona J. Torres

1991 Fantasmagórico M. Benavidez

1992 Fabre J. Fernández

1993 Baloon M. Benavidez

1994 Concilio A. Gimenez

1995 Concilio O. Liendo

1996 Concilio O. Liendo

1997 Farabute Toss A. Gimenez

1998 Super Bubú C. Enriquez

1999 Farabute Toss A. Gimenez

2000 Fui Millonario O. Liendo

2001 Ridgelón C. Alvarez

2002 Carlitos Way C. Enriquez}

2003 Potriworld A. Gimenez

2004 Gran Puntero D. Gomez

2005 Gran Puntero A. Gimenez

2006 Flag John J. Campanello

2007 Privativo S. Fernandezç

2008 Poeta Kid D. Gomez

2009 Lethal Dose L. Gonzalez

2010 Lethal Dose L. Gonzalez

2011 Salamemingue C. Gonzalez

2012 Ring Tone S. Fernandez

2013 Honor Charrùa J. Noriega

2014 Pixar A Gimenez

2015 Pixar (D. Gòmez)

2016 Ariel Dubai (S. Fernandez)

2017 Go Alone (S. Fernandez)

2018 Galeleos Town (Franco Nievas)

2019 Correme vos (Cristian López)

2020 No se disputó por la pandemia

2021: Macklyn (Daniel Gomez)

2022: Costanzo (Joaquin Luna)

Concilio y Agilino lo ganaron 3 veces

Sirona, Farabute Toss, Lethal Dose y Gran Puntero, 2 veces

El jóckey más ganador es Alberto Ruben Gimenez con 6 premios, seguido por Ricardo Alfonso Jara con 5.

Otras actividades

Además de la carrera, se desarrollarán actividades con la presencia de Food Trucks, puestos de artesanos y propuestas de entretenimiento para niños.

El Programa de Juego Responsable del Instituto Provincial de Juegos y Casinos estará presente con entrega de folletería informativa y bolsas ecológicas.

Por su parte, la Municipalidad de Godoy Cruz contará con tres stands:

La Dirección de Ambiente y Energía realizará promoción de las políticas ambientales del departamento y separación de residuos

La Dirección de Deportes participará con juegos didácticos y brindará información de actividades deportivas y recreativas que se desarrollan en Godoy Cruz

Por último, se contará con el operativo de vacunación para niños y adultos.

Cabe destacar que lo recaudado en la playa de estacionamiento será destinado a la Asociación Civil Unidos por el Arte del Valle de Uco.