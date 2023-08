Marista campeón del Top Cuyano de Rugby

Se disputó la gran final del Top 8 y Marista se consagró Campeón al vencer en la final a Liceo por un sólido 70 a 14, coronando así una campaña excelente de los Curas.

Como preliminar a la final se jugó el 3er y 4to puesto entre CPBM y Teqüe, la victoria correspondió a los de Chacras por 34 a 29 ante los Azules, ubicaciones que además sirven para acomodarse en el Torneo del Interior próximo a comenzar.

Las acciones en la cancha del Mendoza RC arrancaron bien rapidito y así iba a continuar todo el partido, prácticamente un punto x minuto fue la secuencia del match.

Jugadón preparado desde el line, cortito por la boca y Tomás Gómez le dijo andá y hacelo a Alejandro Pronce que rompió el cero volando al ingoal.

De aquí en más fue todo del Cura, una cosa de locos, poder ofensivo bestial y sin la pelota tackleando como fieras no dejaron hacer nada a Liceo.

Otro try del Cura y al toque otro más, 19 a 0 en menos de 20 minutos, Liceo descontó después de tanto intentar, con el maul y el juego agrupado para que Franco Goméz apoye en dos tiempos para descontar, después más de Marista que jugaba a su antojo concentrado y letal.

Antes del final del primer tiempo otra vez a cobrar, dos tries y un penal del Cura dejaban el parcial 36 a 7, todo parecía indicar que salvo un milagro la cosa era color de rosa para Marista y oscura para los Clavos, que no podían hacer pie ante la vorágine de su rival de barrio.

La segunda parte no cambió en nada, otra vez Marista intratable y otra vez se despachó con más de 30 puntos en este complemento, todo era una locura y era try tras try, Colomer, Dora, Bautista Filizzola (autor de 25 puntos) y Podestá cerraban una goleada con 10 tries para el Campeón, algo muy pocas veces visto en una final regional.

Liceo, en tiempo cumplido descontó con el try del Cachorro Giménez, pero todo estaba dicho y desde hace rato, de todos modos, como siempre, nadie traicionó sus estandartes y todos jugaron hasta en final con una intensidad para admirar.

Pitazo final y festejo loco del Cura que ganó su tercera final de las últimas 5 disputadas consecutivamente.

El resumen. Y que querés que te diga, sino fuiste a la cancha o no lo viste por DirecTV, te cuento que el resultado habla por sí sólo, Marista es el mejor equipo del momento y lo demostró con creces, ¡Salud Campeones!

Fuente Rugby de Cuyo (texto de Andrés Ruiz Vacca, fotos Rugby de Cuyo)