Lucía Miremont presenta "Fogonera" en la Mediateca

"No son covers, no es solo música, no es un espectáculo de humor ni una performatividad de las cosas. Es todo lo anterior sujeto a un conjuro potente y punzante que promete llevarte a ningún lado, ese espacio donde tiene lugar la pregunta, la risa y la melodía que nos conectan con lo profundo y absurdo de nuestro propio existir", afirma La Lucía.

El encuentro tendrá un invitado especialí: Mogue desde Buenos Aires. Miguel Canevari fue integrante de la banda "Julio y Agosto", con la que editaron cinco discos, antes de despedirse en 2021 con dos shows agotados en el Konex. Empezó su carrera solista en 2017 con el lanzamiento del EP Tres Arroyos y en 2022 lanzó su primer álbum llamado Parcialmente nublado.

Entradas a la venta por ENTRADAWEB

1° Preventa a $1000

2° Preventa a $1500

Entrada general a $2000