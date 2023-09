Los 3 beneficios que aporta el café para la actividad física

El Día Mundial de la Gimnasia, es una fecha que destaca la importancia de mantenernos activos y saludables a través del ejercicio físico. En esta ocasión especial, NESCAFÉ, explica por qué beber café antes de entrenar potencia el rendimiento deportivo.

1. Mejora el rendimiento deportivo

Un reciente estudio realizado por el ISIC (Institute for Scientific Information on Coffee) estableció que tomar café antes de correr una carrera mejora hasta un 2% el rendimiento físico, lo que equivale a 5 segundos menos de tiempo. Estos resultados positivos se pueden obtener no sólo previo a realizar un ejercicio de resistencia, sino también de alta intensidad.

Si bien gran parte de la investigación se llevó a cabo en atletas de alto rendimiento, los estudios realizados en personas sedentarias y aquellas con niveles más bajos de entrenamiento también sugieren que la cafeína puede mejorar su rendimiento físico y asociarse con una reducción del dolor muscular.

Para obtener los resultados deseados, el consumo de café debe ser moderado. Por ejemplo, para una persona de 68 kg la cantidad de cafeína estimada es de 200 mg, equivalente a 2-3 tazas de café.

2. Aumenta el sistema de alerta y atención

Cómo si fuera poco, el café no solo tiene múltiples beneficios para el rendimiento físico, sino también para despertar el cerebro. Está comprobado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que beber 75 mg de cafeína, el equivalente a 1 taza de café, ayuda a mejorar la atención.

Esto se debe a que la adenosina (una molécula que se encuentra en el cuerpo del ser humano y que está asociada con el sueño) y la cafeína tienen una estructura muy similar. Debido a esto, los compuestos de la cafeína pueden afectar las propiedades de la adenosina y bloquear sus acciones y, como resultado, se genera un sentimiento de alerta.

3. Mejora el estado de ánimo

Según el ISIC (Institute for Scientific Information on Coffee), beber una pequeña taza de café cada 4 horas ayuda a mejorar de forma significativa nuestro estado de ánimo. Esto se debe a que varios compuestos del café, como la cafeína y los polifenoles, tienen múltiples beneficios para la salud mental, el estado de ánimo, la depresión y la cognición.

En este contexto, NESCAFÉ® presenta el nuevo NESCAFÉ® Black Roast, un café 100% puro e intenso para despertar los sentidos y mantener al cuerpo y mente alertas. Está producido con granos especialmente seleccionados, de origen 100% sustentable, tostados lentamente y por más tiempo para lograr mayor intensidad. Esta variedad es ideal para los amantes del café que necesitan un boost de energía para realizar sus rutinas deportivas.

Estos tres beneficios de consumir café antes de entrenar nos recuerdan que el café puede ser un gran aliado en el camino hacia un estilo de vida activo. Ya sea para mejorar el rendimiento deportivo, aumentar el nivel de alerta y atención, o simplemente elevar el estado de ánimo, el café puede desempeñar un papel importante en la rutina diaria. NESCAFÉ Black Roast, con su intensidad y sabor inigualables, es la opción ideal para quienes buscan ese impulso adicional.