Votó Lautaro Jiménez y habló de la crisis de los partidos tradicionales

Luego de emitir su voto Lautaro Jiménez habló de las "insólitas acusaciones cruzadas" entre los candidatos que denotan esta "crisis de los partidos tradicionales". Afirmó que "no tienen propuestas claras, no quieren plantear su programa de gobierno, no quieren decir lo que van a hacer el día despues, en el caso de que lleguen a ganar".