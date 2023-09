Omar Parisi reconoce la derrota, y que estarían obteniendo el tercer lugar

"No habríamos sido la alternativa que esperaban los mendocinos", afirmó el candidato a gobernador por el Frente Elegí, reconociendo la derrota y el triunfo de Alfredo Cornejo.

Omar Parisi, el candidato a gobernador por el Frente Elegí, salió minutos antes de las 20 a reconocer la derrota.

“No habremos cumplido con las expectativas del pueblo mendocino, es el mismo resultado de las PASO“, reconoció el ex intendente de Luján de Cuyo que compartía fórmula con el senador kirchnerista Lucas Ilardo.

Parisi en ese punto admitió que la falta de apoyo popular restringió las chances del peronismo mendocino. “Parece que el pueblo mendocino ha visto en otros candidatos algunas cualidades que no tenemos, estamos satisfechos con lo que hemos hecho, no ha sido el resultado que esperábamos, a seguir trabajando“, aseguró.

Respecto de la situación del partido en el resto de la provincia, Parisi festejó el triunfo que está obteniendo Celso Jaque en Malargüe. Indicó que “logramos ganar en Malargüe, ganamos en tres departamentos más, los departamentos que no ganamos no habremos tenido el apoyo que necesitábamos“, en alusión a que los intendentes peronistas no colaboraron con la fórmula del Frente Elegí.

Como síntesis, Parisi expuso que “lo nuestro fue un trabajo importante, recorrimos todas las provincias, no habrá sido la alternativa que buscaban los mendocinos“.