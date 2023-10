Boca pasó por penales sin necesidad de Chiquito Romero

Esta vez a Boca no podrá cuestionarsele haber ganado porque la suerte de los penales lo favoreció. El conjunto xeneize mantuvo el dominio del juego durante casi todo el partido y generó varias ocasiones de gol. Sin embargo, Talleres aprovechó algunas desatenciones defensivas del equipo de Jorge Almirón y a los 22 minutos llegó al gol a través de Benavidez. Luego, Boca se lo llevó puesto y hubo dos jugadas polémicas en las que el club de la Ribera reclamó penal por mano del rival, pero Fernando Echenique no cobró, al menos el segundo de ellos fue claramente mano en el área y debió sancionarse.

Si cobró el árbitro la clara falta de Portillo sobre Cavani, el mismo uruguayo se encargó del remate para el empate xeneize, si bien no falló en este penal ni el restante en la serie, se notó al delantero charrúa con la pólvora mojada perdiendo chances nítidas de gol, de haber convertido al menos una de ellas no se hubiera prolongado el partido hasta la definición por penales. Boca fue incuestionablemente superior a Talleres de Córdoba.

Boca mereció ganarlo en los 90 minutos sin necesidad de ir a los penales, Talleres solo el gol de diferencia que sonaba a injusto en la primera etapa, nada cambió con el empate xeneize que siguió siendo más, la T jugó casi todo el segundo tiempo en su campo sin generar jugadas de gol, lo acorralaron y no resolvió el problema, en el último cuarto de hora pensaba más en los penales aún con lo que pesar "Chiquito" Romero, pero vaya paradoja, el arquero de Boca no detuvo ningun disparo, pero los patearon de Talleres fallaron dos y solo convirtieron uno en tanto Boca no necesitó de los 5 de la serie por la efectivdad de sus shoteadores, fue 4 a 1 y ahora en semifinales Boca jugará con Estudiantes de La Plata, la otra semi la animarán San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia.

Síntesis:

Boca Juniors: 1

Sergio Romero; Lucas Blondel, Jorge Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón./ Cambios: Darío Benedetto x Merentiel, Ezequiel Bullaude x Ezequiel Fernández.

Talleres (Cba): 1

Guido Herrera; Gastón Benavidez, Juan Rodríguez, Lucas Suárez, Juan Portillo; Diego Ortegoza, Rodrigo Villagra, Nicolás Vallejo; Rodrigo Garro; Valentín Depietri, Bruno Barticciotto. DT: Javier Gandolfi./ Cambios: Luis Miguel Angulo x Vallejo, Kevin Mantiilla x Suárez, Nahuel Bustos x Barticciotto, Diego Barrera x Depietri, Matías Gómez x Ortegoza.

Goles: PT: 22: Benavidez (TC)/ ST: 12: Cavani de penal (BJ)

Definición por penales: Boca 4 (Benedetto, Figal, Cavani y Barco) - Talleres 1 (Barrera)

Arbitro: Fernando Echenique

Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza