San Luis: sigue subiendo la cifra de positivos de Covid-19

Este sábado la cifra de contagiados sumó 268 casos positivos, de un total de 3149 hisopados. Desde el inicio de la pandemia en la provincia se contabilizan 27.689 casos: 1.623 activos, 25.642 altas y 424 fallecidos. Actualmente 10 pacientes se encuentran en terapia intensiva, de los cuales 9 están en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica.

“En cuanto a la evolución de casos, hasta el viernes de la semana pasada, la provincia venía muy bien, con una curva en un franco descenso, sin embargo, en esta última semana los números se invirtieron y en San Luis comenzó a crecer paulatinamente; ayer, lamentablemente, llegamos casi a los doscientos casos”, alertó la referente en San Luis del Plan Nacional COVID-19, Graciela Sarmiento.

La funcionaria reiteró el pedido a toda la sociedad que “no baje los brazos, que se siga cuidando; la gran herramienta preventiva que hoy tenemos es el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos”.

Sarmiento reveló que desde el Comité de Crisis se observa con demasiada frecuencia que los contactos estrechos no se aíslan y advirtió que ello no permitirá cortar con la cadena de transmisión. “Si la gente no toma conciencia de que si es positivo tiene que quedarse en su domicilio y que sus contactos estrechos por diez días deben permanecer aislados, el brote se va a disparar peor que el año pasado, cuando tuvimos una cuarentena muy importante; en este momento hay libre circulación, si no aprendemos a ser responsables será muy difícil el control”, recalcó.