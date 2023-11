Abuela italiana inspira a su nieta a crear alfajores

Que las abuelas marcan la vida de sus nietos no hay ninguna duda, bien lo sabe Marisel que fue inspirada por su abuela "Nina" para crear alfajores artesanales con sabores autóctonos chaqueños.

Marisel Torres es chaqueña, pastelera profesional y desde hace varios años comenzó con la fabricación de alfajores utilizando productos de la zona para sus variados rellenos convirtiéndolos en los más buscados, por

ser artesanales, exquisitos y de sabores inusuales.

“Nina del Norte Alfajores” es el emprendimiento y marca de Marisel Torres, una trabajadora de Colonia Benítez, pero nacida en la localidad de Barranqueras.

“Comencé en pastelería hace varios años. Cuando arranqué lo hice sin mucho conocimiento y por necesidad, pero descubrí que amaba la pastelería y me empecé a especializar”. Hace cuatro años comenzó en la

producción de alfajores de dulce de leche, pero la idea de comercialización surgió cuando visitó a una amiga de Paraguay y llevó sus productos para compartir en el vecino país.

“Llevé los alfajores allá y la gente me insistía para que hiciera más y los vendiera. Eso me impulsó mucho a comenzar”, recuerda la emprendedora chaqueña que pasó de realizar rellenos de dulce de leche a incorporar sabores poco convencionales a sus productos, como maracuyá, frutillas, mamón, naranja, café, vino, miel de caña y de cerveza negra, pero este último es limitado ya que depende de lo que provee una fábrica artesanal del

lugar.

Marisel es Pastelera Profesional y próxima maestra pastelera, quien además se perfecciona a diario con profesionales internacionales. “Amo Chaco y me encanta Colonia Benítez, mi lugar en el mundo. Aquí tengo

una variedad de plantas frutales que es de donde me proveo de variadas frutas de nuestra zona, bien caseras, orgánicas, naturales y de mi huerta, como así también productores de la zona son lo que me abastecen la

mayor parte de las frutas, harinas etc.” comentó Marisel

Actualmente trabaja por pedidos, ya que realiza todos los trabajos de manera artesanal y por el momento, sin equipo. Sin embargo, proyecta prontamente a aumentar su producción, sumar más personas al trabajo y

también confiesa que “mi sueño es poder poner una fábrica de alfajores y que todos, pero especialmente quienes visitan nuestra provincia se lleven una caja con los sabores del Chaco”.

Marisel también enseña, da talleres para niños, y para el próximo año se propuso llevar la escuela de pastelería a la ciudad de Resistencia (Chaco).

Origen familiar

Su abuela paterna, Elena "Nina" Eliggi, es italiana y es quien la guió en la cocina desde muy chiquita, oficiando de maestra de pastelería, hasta llegar a estos días cuando decidió emprender su propia marca y lo hizo en

homenaje a ‘Nina’.

"Con mi abuela, actualmente tiene 97 años, vivimos mucho tiempo en Italia y España, y ella siempre me invitaba a cocinar, es por ella que amo lo que hago. Su vida no fue fácil y para mí fue un orgullo ponerle su nombre".

Nina del Norte Alfajores Artesanales Regionales es un emprendimiento dedicado a la fabricación de productos elaborados manualmente a partir de frutos de la zona. Marisel, produce diferentes variedades de alfajores

con sabores autóctonos del Chaco y todo lo hace de forma artesanal, desde la preparación de la masa hasta los diferentes rellenos.

"El baño de chocolate y el de azúcar, son los que dan forma a nuestros alfajores. Trabajamos con amor, pasión y dedicación para que todos puedan disfrutar de nuestra manufactura".

Su gran apoyo es su esposo José Galassi y sus hijos Joaquín de 12 años, Josefina de 7 y Angelina de 5 años. "Mi familia es un puntal muy importante para llevar adelante este emprendimiento, no es fácil ya que cuando querés crecer en la producción son más requisitos que debés cumplir y decisiones que se deben tomar, y allí están ellos para apoyarme".

Con amplia sonrisa Marisel se despide comentando “quiero que Chaco tenga su alfajor y nos una con algo tan noble, que sea nuestra marca y símbolo de los chaqueños y deseo fervientemente representar en este

rubro a mi provincia en alguno de los programas de televisión de cocina".

Seguí a Marisel en Instagram: @ninadelnortealfajores y Facebook: Gisel Marisel