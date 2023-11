Argentina resignó el invicto ante Uruguay en la Bombonera

Argentina no perdía desde el debut en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita y el "Dibu" Martinez no había recibido goles desde la final ante Francia, es decir no tenía la Selección Argentina goles en contra en todo el año. Fue un verdadero clásico rioplatense, donde la Celeste, dirigida por el experimentado técnico argentino Marcelo Bielsa terminó siendo un justo ganador.

Los números de la Eliminatoria Sudamericana tras jugarse la 5ta fecha

Resultados

Argentina 0- Uruguay 2 (Araujo, Núñez)

Bolivia 2 (Vaca 2) - Peru 0

Venezuela 0- Ecuador 0

Colombia 2 (Diaz 2) - Brasil 1 (Martinelli)

Chile 0- Paraguay 0

Posiciones

Argentina 12, Uruguay 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil 7, Ecuador, Paraguay y Chile 5, Bolivia 3, Perú 1.

Próxima fecha (martes 21)

Brasil-Argentina/ Paraguay-Colombia/ Ecuador-Chile/ Perú-Venezuela/ Uruguay-Bolivia

Foto: AFA

Síntesis

Argentina: 0

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Alexis MacAllister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González. DT: Lionel Scaloni/ Cambios: Lautaro Martinez por MacAllister; Angel Di Maria por Gonzalez; Ezequiel Palacios por de Paul; Marcos Acuña por Tagliafico; Giovani Lo Celso por Alvarez.

Uruguay: 2

Sergio Rochet, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matias Viña, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz, Maximiliano Araujo, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa/ Cambios: José Gimenez por M. Viña; Rodrigo Bentancur por M. Araujo, Agustín Canobbio por Pellistri; Federico Viñas por Nuñez.

Goles: PT: 41: R. Araujo (U)/ ST: 42: D. Nuñez; (U)

Arbitro: Wilmar Alexander Roldán Pérez (Colombia)

Estadio La Bombonera (Boca Juniors)