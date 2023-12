En un nuevo informe a los sanluiseños, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi reflejó más hechos de corrupción del gobierno anterior. En materia de seguridad, detalló que en la tarde de este jueves se encontraron 110 nodos que estaban escondidos. Cada uno de ellos ronda los ocho millones de pesos.

“¿Vieron esas garitas de chapa que han distribuido en las principales ciudades? Se compraron a principios de año, lo hizo el ministro (Luciano) Anastasi, 300 nodos. Presupuesto de ese momento, 1.200 millones de pesos, los 300 nodos. No se compraron para la política de seguridad, se compraron para hacer negocio con plata del Estado”, disparó el Gobernador.

Y agregó: “De esos 300, 110 están acá en Villa Mercedes, abarrotados, abandonados en una fábrica abandonada de la firma Lanín. Lo peor es que 130 de esos 300 nunca se instalaron, ahora eso sí, se pagaron. Y caro, porque hoy cada uno de esos nodos cuesta algo así como 8 millones de pesos”, informó.

Poggi explicó que los 130 que se pagaron y que no se instalaron suman más de 1.000 millones de pesos. “Fue una decisión que no respondía para nada a una política de seguridad. Son 1.000 millones de pesos que no respondían para nada a una política de seguridad, sino que respondían a un negocio”. Aclaró que, “por supuesto estamos investigando también empresas proveedoras del Ministerio de Seguridad que se conformaron como sociedades anónimas a los pocos días que asumió el ministro Anastasi en Seguridad”.

El Mandatario Provincial fue más allá y dio precisiones al respecto. “En particular, una de las empresas es CAP Soluciones”, y agregó que “ya le di instrucciones a las áreas respectivas de encontrar las rendiciones y a Fiscalía de Estado para entablar las denuncias pertinentes”.

“Con esto quiero decirles, nuevamente queridos sanluiseños, que la plata que nos falta en la provincia se la llevaron la corrupción y a los aprovechados del Estado. Estamos hablando de miles de millones”, puntualizó.