Ovación en el Festival del Camote Marcos Vázquez

El Campeón Argentino de Malambo, Marcos Vázquez, fue distinguido, este sábado 3 de febrero, en el Festival del Camote en el Predio de la Virgen, por su trayectoria y por su aporte a las artes de Guaymallén, tierra en la que nació. El intendente le hizo entrega de una placa y una obra de arte.

Este sábado 3 de febrero, en el Predio de la Virgen, se realizó el Festival Provincial del Camote, y además de las presentaciones de los artistas, acompañadas por el Ballet Municipal de Guaymallén, en el escenario se reconoció a un guaymallino que este año puso el departamento en el lugar más alto para la danza: hablamos de Marcos Vázquez (28), el campeón Nacional del Malambo.

Luego de que deleitara a varios miles de espectadores en el escenario del festival, Marcos recibió una distinción del Municipio por su «trayectoria artística y arte inspirador». Asimismo, el campeón recibió de manos del intendente, ingeniero Marcos Calvente, una obra de arte en cerámica, de la artista Patricia Biondolillo.

“Es un orgullo para nosotros tener un representante de tu talla en Guaymallén. Es un ejemplo de perseverancia, muchas veces la gente no sabe toda la preparación física y el apoyo de la familia que se requiere siempre para un deportista o un artista que llega a lo más alto en su carrera y queríamos mostrarle a todos los guaymallinos tu camino, para que sirva de inspiración”, resaltó el jefe comunal, durante un encuentro previo que tuvo con el campeón, y en donde le pidió que asistiera al Festival del Camote para que todos los vecinos pudieran verlo en el escenario y recibiera su merecido homenaje en la tierra que lo vio nacer.

La historia del campeón



Marcos Vázquez es de Guaymallén, más precisamente de Buena Nueva, creció en el Barrio Suyai, y fue allí a la edad de 11 años que dio sus primeros pasos en el folclore, y a los 14 años “empezó a zapatear”.

En el barrio tenía un amigo que bailaba, y el estudio de danza no quedaba muy lejos de su casa. Eso despertó su interés y así comenzó una carrera de 17 años de sacrificios y amor por la danza. “En ese entonces mi mamá me dejó ir, pero no era algo que venía de mi familia, y ahora es fanática, me acompaña a todos lados”, señaló.

Y hay otras dos mujeres en su vida que lo acompañan a todos lados, Ámbar, su hija y su esposa Antonella. “Habíamos dicho que si salía campeón este año nos casábamos, pero nos casamos justo antes y aprovechamos los días de luna de miel para poder ir al festival”, contó Marcos, junto a su esposa, visiblemente orgullosa de los logros del campeón.

Vázquez es ferroviario, ese es su trabajo, pero asegura que su pasión es el baile y para poder dar el máximo en eso, es que entrena tres veces por semana malambo, y complementa esa actividad con gimnasio, running y mantiene una estricta dieta acompañada por una profesional.

Además de la preparación física, resalta la importancia del apoyo de su familia, amigos, y de los mendocinos en general (que incluso lo acompañaron durante los días que duró el festival), para mantenerse centrado en su objetivo.

“Fuimos a ganar, era mi objetivo, como solista, es el premio máximo que se puede conseguir en malambo”, contó y resaltó que 15.000 se reúnen cada año en Laborde para lo que se convierte en una verdadera fiesta.

Estilo y técnica



Durante la competencia no solo se evaluó la técnica, sino que Marcos Vázquez interpretó un personaje, en este caso, un patrón de estancia, y todo se reflejó en un baile perfecto. Asimismo, creó sus propios pasos, los mismos que ya empezaron a ser emulados por niños en todo el país.

“En Laborde el malambo es muy fuerte, y los niños se te acercan con videos y te muestran que lograron una técnica que vos desarrollaste, eso es algo fantástico”, comentó el joven.

La coreografía de Vázquez fue algo que él mismo perfeccionó durante todo un año, para luego cerrar en cinco minutos de interpretación, tras una sola oportunidad de demostrar el enorme esfuerzo y trabajo que significó para él, su equipo y su familia.

Festival Nacional de Malambo Laborde 2024



Desde el 7 al 13 de enero, en Laborde Córdoba, se realizó la 56° edición del Festival Nacional del Malambo, y hasta allí llegaron veinticuatro delegaciones de todo el país para participar de la competencia en la que se alzó con el primer lugar Vázquez.

El participante, ya se perfilaba con buenas chanches, ya que salió subcampeón en la edición 2023 y se convirtió en el primer mendocino que logra obtener el campeonato

En la competencia es posible participar en diferentes rubros: individuales, cuarteto de malambo, conjunto de danza, pareja de danza, la elección de la paisana nacional y todo lo que tiene que ver con los rubros de música, de canto y recitado.