Lobo vapuleado en Rafaela, perdió 4 a 1

Apenas dos empates para Gimnasia y Esgrima en el arranque del campeonato de la Primera Nacional, un equipo que deja muchas dudas y la "Crema" puso en evidencia todas sus carencias para propinarle una goleada. Se mostro abúlico el equipo mendocino casi sin proponer nada en el primer tiempo donde se retiró al descanso con dos goles en contra.

Hay que decir, no obstante, que estando sólo un gol abajo el árbitro no cobró un claro penal a favor de Gimnasia que pudo o no cambiar el trámite del partido.

El "Chaucha" Bianco, DT mensana movió el banco pero no encontró las respuestas buscadas, el tercer gol de Rafaela pareció sentenciar el resultado. El descuento de Gutierrez ilusionó, pero Funez -autor de tres goles- puso las cosas en su lugar con un lapidario 4 a 1.

En la próxima fecha Gimnasia recibirá a Deportivo Madryn. El encuentro se jugará de local el próximo martes 5 de marzo a las 17.

El estadio no está confirmado por la sanción que arrastra el Lobo mendocino por los incidentes en el partido de la primera fecha en la previa del encuentro ante Defensores de Belgrano donde incluso falleció un hincha y debe jugar en una cancha neutral a puertas cerradas.

Los dirigentes presentaron un descargo porque los incidentes fueron afuera del estadio, pero si no hay marcha atrás en la sanción deberá hacer de local en otro estadio y no utilizar el Victor Legrotaglie, se maneja la opción del Malvinas Argentinas, aunque esto aún no ha sido confirmado..

Sintesis:

Atlético de Rafaela: 4

Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver, Franco Quiróz; Matías Fissore, Juan Capurro, Gian Luca Pugliese; Juan Galeano; Lucas Albertengo, Nazareno Funez. DT: Ezequiel Medrán./ Cambios: Patricio Vidal x Lucas Albertengo, Lisandro Merlino x Galeano, Gino Albertengo x Funez, Iván Bravo x Pugliese.

Gimnasia y Esgrima: 1

Luis Ojeda; Facundo Nadalín, Alejandro Gutierrez, Franco Sbuttoni, Matías Recalde; Leandro Ciccolini, Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Nazareno Solis; Nicolás Rinaldi y Luis Silba. DT: José Maria Bianco. / Cambios: Jeremías Rodriguez Puch x Rinaldi, Aarón Spatale x Antonini, Gonzalo Salega x Ciccolini, Matias Castro x Silba.

Goles: PT: 27: Capurro (AR), 43: Funez (AR)/ ST: 11: Funez (AR), 27: Gutierrez (GyE), 38: Funez (AR)

Arbitro: Adrián Franklin

Estadio: Monumental de Rafaela