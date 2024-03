Buscando generar instancias de fomento de equidad de género, JetSMART lleva a cabo un ciclo de actividades que tienen como foco visibilizar los objetivos de incorporación de mayor dotación de mujeres en diversas áreas de la operación.



Las iniciativas del programa se realizan gracias a las alianzas estratégicas para impulsar la diversidad e inclusión en la compañía, las cuales se han desarrollado por años, entre ellas WEF (Women Economic Forum, Red Activa, Woom up, USM, Proflight, 3A, FSM).



Y en este mes en particular, se busca visibilizar historias personales de mujeres piloto visitando escuelas de vuelo y colegios para inspirar vocaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia en el formato del programa Smart Coffee, además de conversatorios internos respecto a la corresponsabilidad parental, cómo ser gestor de la equidad y se lanzará la segunda versión del programa de mentorías Skill up para desarrollar liderazgo de ejecutivas.

Se busca realzar y acercar a todas las interesadas el rol femenino en la aviación. Estas instancias van en línea con la meta 25by2025 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) a la que la Compañía adhirió hace algunos años y también en su política de sostenibilidad dónde se han establecido metas concretas de mayor integración de género.

Con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de mejorar la representación de la mujer en la industria de la aviación, allanando el camino para la creación de oportunidades para las mujeres, JetSMART acerca estas actividades a segmentos jóvenes de la población para que, desde el inicio de las vocaciones profesionales, la aviación sea una opción para mujeres, jóvenes y niñas.



Hoy en día, de acuerdo a cifras de la Sociedad Internacional de Mujeres Pilotos de Líneas Aéreas, tan solo el 5,8% a nivel mundial son mujeres pilotos y en el caso de JetSMART un 8% de la dotación de pilotos, son mujeres, quedando por sobre ese indicador global. Por ello, y para contribuir a aumentar esa cifra,

JetSMART organiza charlas en colegios, realizadas por sus destacadas mujeres capitanes y primeras oficiales, con el objetivo de acercar más mujeres al rubro, y demostrando así, que en la aerolínea la paridad de género es un pilar fundamental, propiciando y fomentando un espacio de equidad y respeto para todos sus colaboradores.



“En JetSMART con el firme compromiso de la equidad de género y nuestro programa de diversidad e inclusión, tenemos la convicción de que el talento no tiene etiquetas. En nuestra aerolínea, cada avance es un paso más cerca de un horizonte donde el talento y la determinación no conocen fronteras de género. Los sesgos y estereotipos aún existen, es importante seguir visibilizando que estos solo nos limitan, es ahora cuando los líderes sostenibles en las organizaciones nos corresponden gestionar espacios inclusivos que permitan innovación y desarrollo para agregar valor a nuestros negocios y comunidades para ahora y el futuro”, comentó Ximena Rojas, directora de People & ESG de JetSMART.

Muestra de ello, es que este 8 de marzo para simbolizar su cruzada, la aerolínea dejará vuelos operados 100% por mujeres, tanto en la tripulación como pilotos.

Al respecto, Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART comentó: “Seguimos comprometidos en JetSMART a que las mujeres tengan un rol cada vez más relevante y equitativo. En la aerolínea tenemos una distribución de genero de 50% y 50% y tenemos la misión de buscar vocaciones en jóvenes que quieran seguir una carrera en la aviación. En pilotos, donde a nivel mundial es solo el 5% mujeres, en JetSMART hemos llegado a 8%, más nos queda mucho por hacer. Nos enorgullece mucho poder hoy tener vuelos operados exclusivamente por mujeres, como un símbolo que inspire a muchas otras a encaminarse en la carrera de aviación. Como industria, tenemos una brecha que cerrar a nivel global en cuanto a mujeres pilotos, ingenieras aeronáuticas y en general en las carreras STEM donde sabemos que hay baja presencia de mujeres. Cada año avanzamos un poco más pero aún tenemos como sociedad, y como sector aéreo, un desafío importante y, en lo personal, tengo una convicción de que desde nuestra posición no sólo debemos alzar la voz sino tomar acción”.

Dentro de las actividades del mes de la equidad, y aquellas que se realizan todo el año como nuestra semana de la diversidad e inclusión, las charlas inspiradoras de las mujeres líderes en la aviación, se llevará a cabo el programa de mentorías con participación de ejecutivos de la empresa.

Junto con esto, JetSMART se ha asociado al Women Economic Forum (WEF) Chile, WEF Argentina y Red Activa, se han visibilizado las prácticas de la empresa al respecto de sus pautas para el proceso de selección donde se ofrecen igualdad en las oportunidades de selección, donde, además, los y las postulantes recibirán salarios equitativos.

Respecto a las asociaciones de JetSMART, con WEF Chile han estado trabajando durante todo 2023 y lo seguirán haciendo durante este año. Con ellas, participaron en diferentes instancias de charlas donde Ximena Rojas ha expuesto sobre la organización (WEF Chile y WEF Argentina). Justamente a través de la participación de la directora, es que conocieron a WEF Argentina a fines del año pasado y con quienes han seguido colaborando desde entonces.

En tanto, Red Activa es una comunidad de empresas convocadas y articuladas por ChileMujeres y La Tercera-Pulso, en colaboración con PwC-Chile, comprometidas con la igualdad de género, diversidad y la inclusión, buscando una mejora continua. Periódicamente JetSMART colabora con ellos a través de conversatorios y desayunos en los que se discuten temas atingentes respecto a equidad. Además, la aerolínea ha participado en los diálogos de Red Activa, los cuales son una conversación guiada entre diferentes empresas y que son transmitidos en vivo por streaming.