Desarticularon una carrera de galgos clandestina en Rivadavia

El hecho ocurrió cuando personal policial fue despachado por el CEO al lugar mencionado, donde se tenían sospechas de carreras de galgos en desarrollo. Al llegar al lugar, se identificó una camioneta gris marca Ford Ranger, dominio EIW-582, conducida por M.N. R. G(55), que se detuvo frente a una vivienda.



En el predio del lado sur de la misma, se observó una gran congregación de personas, todas ellas en posesión de canes de la raza galgo.



Durante la inspección, se encontró un artefacto descrito, con el cable desenrollado en el suelo y una gatera en el extremo opuesto del terreno. El organizador del evento, fue entrevistado, y al preguntarle sobre la razón de la presencia masiva de personas y perros galgos, confesó que estaban llevando a cabo carreras. Se le informó sobre la prohibición de esta actividad, a lo que respondió estar al tanto de la misma.





Tras estos hallazgos, se comunicó con la Ayte Fiscal en turno, quien ordenó la intervención correspondiente. Los antecedentes de ambos infractores resultaron limpios, sin medidas pendientes. Se procedió al secuestro de los tres galgos, así como del artefacto utilizado para las carreras, los cuales fueron trasladados al área de Zoonosis de Rivadavia.



La ayudante fiscal ordenó el inicio de actuaciones legales, la identificación de los infractores, la verificación de sus domicilios y la averiguación de sus antecedentes. Respecto a los canes, dispuso su secuestro y alojamiento en Zoonosis de Rivadavia. Además, se ofreció al infractor la posibilidad de entregar voluntariamente el artefacto utilizado, con el fin de evitar su incautación.

Animales y objetos secuestrados:

1 Can de la raza Galgo, sexo macho, pelaje bayo con ojos y cola negros.

1 Can de la raza Galgo, sexo macho, pelaje bayo con cara y cola negros.

1 Can de la raza Galgo, sexo macho, pelaje barcino.

1 Artefacto compuesto por cuadro de bicicleta, una rondana y un cable de plástico amarillo.