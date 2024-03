Villa Mercedes: investigan compra y venta ilegal de celulares

Con un trabajo de investigación que se extendió a lo largo de varios meses, el Ministerio Público Fiscal trabaja para determinar el destino de teléfonos celulares vinculados a diferentes causas de robo y hurto, los cuales podrían haber sido puestos a la venta de forma ilegal.

En ese marco, con el recaudo legal correspondiente – órdenes de allanamiento autorizadas por el Juez de Garantía Nº 1 Dr. Alfredo Cuello- en la jornada del martes 19 de marzo se realizaron 22 allanamientos en locales comerciales y otros domicilios, donde se secuestraron más de 500 dispositivos electrónicos, entre ellos, teléfonos celulares, tablets y computadoras. Este trabajo se realizó en conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia.

La Dra. Daniela Torres, Fiscal de Instrucción Nº 2 y los Fiscales Adjuntos – Dra. Julieta Moyano y Alberto Orellana – y el Crio. Adrián Ramallo – Jefe de la Dirección de Investigaciones-; Juan Salinas – Jefe de Unidad Regional II– y el Crio. Germán Gómez – Jefe del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes- ofrecieron una conferencia donde brindaron detalles de la investigación. La fiscal Torres explicó que ahora deberán peritar todo el material secuestrado a fin de obtener información que les permita avanzar en la causa. Esto posibilitará delimitar responsabilidades y definir figuras legales. En esta tarea intervendrá el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial.

Asimismo, la Fiscal explicó que uno de los objetivos principales del operativo es devolver los dispositivos a las personas que hayan sido víctimas de robos o hurtos.

“Recordemos que para algunos un teléfono puede ser una vida o un libro abierto (…) El punto de partida de estos allanamientos es poder devolver los teléfonos a los damnificados”, resaltó la Dra. Torres.

La investigación se inició en diciembre del 2023, detalló el Crio. Adrián Ramallo – Jefe de la Dirección de Investigaciones-. El Crio. Germán Gómez destacó el profesionalismo de los efectivos policiales que participaron del operativo desplegado en Villa Mercedes, algo que también mencionó la Fiscal de Instrucción quien destacó su labor, colaboración y compromiso.

“Esto no se trata de una sola causa, estamos investigando varias causas, lo que hemos propuesto con la Dirección General, así también con la Jefatura de Policía y con el Ministerio Público Fiscal, es no solamente perseguir a la persona que comete el delito, sino a quienes reducen estos elementos, porque sabemos que si no habría reducidores o compradores no habría delitos”, afirmó el comisario Gómez en la conferencia de prensa.