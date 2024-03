A partir de su experiencia previa y con aval internacional, Mendoza Fiduciaria amplía su portfolio y presenta una nueva herramienta para que empresas de distintas partes del país puedan obtener financiamiento a través del Mercado de Capitales. De este modo, el ente especializado en administrar y gestionar fideicomisos da un paso más con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pymes a través de la posibilidad de financiarse con el mercado de capitales.



El impulso a las inversiones y proyectos de las empresas es el objetivo principal de la nueva unidad de negocios que se presentó este jueves en el marco de una charla sobre Economía, y que se denomina Auge.



Los economistas Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, y Federico Vintimilla, de Max Capital, disertaron sobre la temática “Crecer en tiempos de crisis. Un camino hacia nuevas fuentes de financiamiento para pymes”. Ante más de 80 empresarios locales, los especialistas hicieron foco en la herramienta al tiempo que la pusieron en contexto en función de la economía tanto nacional como global.

De este modo, Mendoza Fiduciaria SA continuará con el diseño, estructura y administración de “fideicomisos” que aporten soluciones innovadoras e integrales para el desarrollo de la actividad económica de la provincia de Mendoza. Ahora, lo que hace es sumar la orientación y gestión en la consecución de financiamiento internacional. Para ello, no sólo cuenta con la experiencia, sino también la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la calificación como fiduciaria financiera, por parte de una reconocida calificadora internacional, como lo es Standard & Poor Global Ratings. El objetivo es alentar a las empresas a indagar sobre las posibilidades de obtener financiamiento que ofrece la apertura al mercado de capitales a través de sus distintos instrumentos.



“Muchas empresas no acceden a estas opciones por falta de información o creencias de que solo son herramientas disponibles para las empresas grandes”, comentó Hernán Norando, gerente general de Mendoza Fiduciaria. Sin embargo, se trata de una opción a la que pueden llegar las pymes para apalancar diversos emprendimientos. En el contexto macro actual, con un crédito bancario prácticamente inexistente y bastante costoso, el acceso a los mercados de capitales cuenta con ventajas y diferenciales.



Esta posibilidad de obtener financiamiento ofrece ventajas tales como el lograr soluciones a medida de las organizaciones y no en función exclusiva de los requerimientos de las entidades financieras. Además, es importante destacar que las posibilidades de crédito en los bancos se han estancado debido a la alta inflación por lo que los límites crediticios pueden parecer altos, pero no siempre son suficientes para los requerimientos de las empresas que hoy deben adecuar sus presupuestos. Por último, Norando comentó que en el mercado de capitales hay fondos ávidos de apalancar proyectos que, en especial, sean SVS (Sociales, Verdes y Sustentables) y financien proyectos con beneficios ambientales o para la comunidad.

Instrumentos y beneficios disponibles

En síntesis, las ventajas del financiamiento a través del Mercado de Capitales son: lograr financiamiento permanente, estructuración según las necesidades de la empresa, contar con un canal abierto de financiamiento y poder acceder a inversores de distinto perfil. Otros beneficios de ingresar al mercado de capitales tienen que ver con la posibilidad de mayor liquidez, la valoración objetiva de la empresa y la consolidación de la imagen empresaria. Eso, por no mencionar el prestigio y excelencia que vienen a la par de dichos instrumentos.



En este marco, las empresas poseen diversos instrumentos para financiarse, ofreciendo a los terceros la posibilidad de inversión en títulos de renta variables, como por ejemplo los Certificados de Participación, o bien de renta fija como lo son los valores de deuda fiduciaria, las Obligaciones Negociables (ON), los cheques de pago diferido y los valores de corto plazo.



En síntesis, las ventajas del financiamiento a través del Mercado de Capitales que impulsa Auge permiten transformar activos no líquidos en financieros líquidos. Además, los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción de los acreedores de la empresa al tiempo que se logra la independencia entre la empresa y su balance, del fideicomiso. Por otra parte, entre los beneficios de la herramienta también se puede mencionar que posibilita que la evaluación crediticia se realice sobre los activos cedidos y no sobre los de la empresa. De este modo, las empresas con una buena perspectiva a nivel negocio y con dificultades financieras pueden acceder a opciones de financiamiento en mejores condiciones.