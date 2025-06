Merlo se prepara para las próximas vacaciones de invierno

El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y el secretario de Turismo de Merlo, Santiago Trobo, dieron detalles de lo que propone la villa como destino para las vacaciones de julio. A partir de la articulación con el sector privado, la continuidad de las promociones del Banco Nación, las diversas iniciativas para consolidarse como centro del turismo de reuniones y de eventos, el mayor destino turístico de la provincia se prepara para la temporada invernal.

Álvarez Pinto dijo que trabajan de forma mancomunada para fortalecer el turismo de reuniones. “Este fin de semana hemos tenido importantes actividades en el Centro de Convenciones de Merlo, con el Primer Congreso Binacional de Turismo Deportivo y, a su vez, tuvimos la Jornada de Ortodoncistas de la provincia de San Luis y una fecha del Campeonato Provincial de Mountain Bike. A esto lo venimos trabajando desde el ministerio de Turismo y Cultura, articulando con Merlo Bureau Eventos y la municipalidad de Merlo”, detalló Álvarez Pinto.

“En el contexto de las políticas de turismo de reuniones, vimos coronado este fin de semana más de tres años de trabajo con los eventos que nombró el Ministro, lo cual es un trabajo realmente muy intenso porque hay que coordinar con distintos organismos. Próximamente, el 26 y 27, vamos a tener el Congreso de Cooperativas Agrarias, al que vienen los presidentes de las cooperativas agrarias del país. Son más de cuatrocientas personas, se mueve la economía local y ése es el objetivo de la política de turismo de reuniones”, manifestó Trobo



Promoción Banco Nación

Y sumó: “Aprovechando el programa del ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, en una articulación público-privada, hemos largado desde hace un tiempito la propuesta de tres días, dos noches, dos cenas sin bebida, y una excursión en $120.000 por persona”.

Ingresando en www.villademerlotur.com se pueden encontrar todos las empresas de alojamiento adheridas a este programa. “La promoción termina el 6 de julio, que damos inicio al período de vacaciones. Y posteriormente se renovará para agosto y lo que resta de la temporada baja”, comentó el funcionario merlino.

Se generan asociaciones estratégicas para superar la baja temporada, entendiendo que esto se puede replicar en otras regiones. “La Villa de Merlo es para todos los gustos y para todas las billeteras, porque tenés en la Avenida del Sol restaurantes con pizza libre desde $9.000 en adelante, o tenés menús armados que desde en $15.000 a $18.000, tenés un plato de chivo, que generalmente es lo más caro, que está rondando entre los $18.000 y los $20.000, dependiendo el lugar y la especialidad. Tenés excursiones para ir a El Filo por $20.000, que podes conocer El Algarrobo, todo, en una excursión, en un paseo con guías de turismos habilitados, que está en $15.000. Entendemos que si el empresario de la Villa no hace mejor sus deberes, si costea mejor, no sacamos oferta, no tenemos la posibilidad de poder promocionar articulado con el Estado, en este contexto económico difícil, de sobreoferta del exterior, nos va a costar competir”, dijo Trobo.

“Hoy la Villa sigue estando dentro de los destinos más elegidos del país, seguimos apostando a ello. De hecho en el Congreso Binacional de Ciudades Deportivas participaron más de 40 municipios de todo el país y de Chile lo cual marca la impronta, la importancia que tiene la Villa de Merlo dentro del contexto nacional y obviamente de nuestra de nuestra querida provincia”, agregó.

Trobo invitó a sanluiseños y turistas a visitar la villa. “Ya estamos con un 65% de reservas y aspiramos a poder llegar al 75% ó 77 %. Sabemos que es un contexto difícil, pero con estas ofertas y las que tenemos, porque seguimos desde la articulación del municipio de Merlo en todas sus áreas con excursiones de senderismo, recitales, la casa Palmira Scrozopi, senderismo en el Parque Serrano, visitas guiadas en el casco histórico. Y todo esto gratuito, las Visitas al Viejo Molino. Entonces sumamos lo que es la oferta estatal low cost o bajo o cero costo, sumado al esfuerzo que hace el privado, nos da la posibilidad de seguir posicionándonos en el mercado nacional”, consideró Trobo.



Para entrar al récord Guinnes

El 29 de junio se cumple un año de la inauguración de la remodelada plaza Marqués de Sobremonte. “Vamos a hacer un gran evento conjuntamente con la secretaría de Cultura de la municipalidad de Merlo y con el acompañamiento del ministerio de Turismo y Cultura donde va a hacer El Gato más grande del Mundo. Vamos a bailar esta danza cuyana en el medio de la plaza y en sus alrededores. Va haber un par de números artísticos muy convocantes a partir del mediodía. Invitamos también a todos los sanluiseños que les gusta bailar e ir a pasar el día festejar este evento tan importante. Nuestra aspiración es adjuntar a más de 600 parejas y ver si podemos concursar ahí un poquito con el libro Guinness y entrar un poco en los anales de la historia”, dijo Trobo.

Mencionó que Merlo va a acompañar en la feria Caminos y Sabores, que se hace del 3 al 6 de julio, en Buenos Aires. “Para nosotros es muy importante conectar con las agencias de viaje. En este sentido, el 2 de julio vamos a estar haciendo en Buenos Aires un workshop y vamos a invitar a todas las agencias de viajes y turismo para que puedan conocer la oferta de Merlo. También estaremos en la Fiesta del Poncho en Catamarca. Además, estamos trabajando muy fuertemente con las campañas en subtes, en 55 pantallas LED en los subtes porteños, y estamos en 16 radios. Y permanentemente articulamos Merlo con la región, porque la Costa de los Comechingones también tiene su gran impronta y su gran beneficio para la Villa”, dijo.

Consultado sobre las reservas para las vacaciones de invierno, el ministro Álvarez Pinto dijo: “Va aumentando a medida que nos acercamos a las vacaciones. Estamos trabajando de forma articulada con los municipios para generar promociones y para que haya actividades y eventos en cada una de las localidades, promocionando los corredores y las rutas específicas”, dijo.

“Seguimos con Conexión San Luis, lo que es los alrededores y el turismo regional. Estuvimos en Agroactiva y vamos a estar en otras ferias, también promocionando. Y lo más importante es que vamos a hacer un lanzamiento de la temporada de invierno, que vamos a estar informando las próximas semanas. La idea es que sea algo federal, mostrando la oferta que tenemos en cada una de las localidades y los atractivos para que los turistas nos visiten”, agregó Álvarez Pinto.



El alfajor más grande del país

“Básicamente, a lo que estamos apostando muy fuerte es a los festivales y los eventos. Estamos armando ya para el final de las vacaciones de invierno El Kilómetro del Alfajor, en donde se elige el alfajor más rico de Argentina. Vamos a intentar vencer el récord que tiene Mar del Plata, con 611 kilos de alfajor y nosotros vamos a intentar hacer 611 kilos y medio”, refirió.

Esto se realizará “en lo que el Ministro ha dado en llamar El Mes de la Dulzura, teniendo en cuenta que en agosto también tenemos la Fiesta Nacional de la Dulzura”, dijo.

Trobo reforzó la invitación a conocer Merlo, un remanso con el agua cristalina de sus arroyos, que permite conectarse con la familia, la amistad y la naturaleza. “Ir a Merlo es tener esa posibilidad de desconectarse de su vida diaria y conectarse a algo diferente, algo nuevo. Tenemos la ruta de los sabores, los mejores chivos se hacen ahí, tenemos los mejores alfajores, hay 17 fábricas de cerveza y cuatro de gin. Merlo te invita a soñar, a vivir y a sentir nuestra villa”, cerró Trobo.

Fuente: ANSL