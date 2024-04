El Vendimia de Atletismo fue para Joaquín Ocampo

El atletismo sanjuanino avanza a paso firme, y ya cuenta con un importante número de atletas que evolucionan y se posicionan a nivel nacional en diferentes especialidades. Tal es el caso de Joaquín Ocampo, que desde hace un tiempo representa a San Juan en torneos regionales y nacionales, proyectándose como una promesa del salto en alto.

El comienzo de Ocampo en el salto, se da en Jáchal, en un torneo del que participó cuando tenía 11 años, “vi la prueba y me gustó y fue cuando salté por primera vez en esa ocasión y desde ahí no paro”, aseguró. Desde entonces solamente se dedicó a esa actividad y hoy, ya con 18 años, ha obtenido varios logros, como ganar por cuarta vez el Torneo Vendimia, en la provincia de Mendoza.

“Fue muy importante volver a ganar en Mendoza porque venía de estar parado mucho tiempo porque me sometí a una operación en la nariz, por lo que recién estoy volviendo al atletismo. La verdad que me sentí muy bien para ser mi primer torneo del año y más sabiendo que tiene un muy buen nivel, ya que van a esa competencia chicos de casi todo el país, convirtiéndose casi como un nacional. La pista no estaba muy buena porque no teníamos un buen agarre, pero se pudo salir adelante y lograr el objetivo, que era ganarlo por cuarta vez consecutiva”.

Respecto a su preparación, Joaquín cuenta que entrena de lunes a viernes. Lunes, miércoles y viernes haciendo gimnasio en la Granja con Renzo Varoni, mientras que martes y jueves hace pista y campo, entrenando con su papá, Javier Ocampo.

El Vendimia lo ganó saltando 1,80 metros, aunque su mejor marca es 1,92, contando con el record absoluto en categorías U18, U20 y U23 y está a un centímetro del record en San Juan.

Los próximos compromisos en competencias nacionales son: campeonato nacional U20, U23 y mayores, sin dejar de lado los torneos locales, como el que se disputará el 6 de abril, buscando un lugar para integrar la selección argentina.

Prensa Deportes Si San Juan