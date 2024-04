Sacha Barrio: “No estamos enfermos, nos falta energía”

La Fundación Antroposófica San Rafael invita a participar del Seminario "Generando Voltaje en la Salud Humana", a cargo del reconocido especialista internacional en nutrición, fitoterapia y medicina alternativa, Alejandro Sacha Barrio Healey. El evento se llevará a cabo del 19 al 21 de abril en Ramallo 2604, CABA y contará con modalidad presencial y virtual.



Alejandro Sacha Barrio Healey, nacido en París en 1967, es una autoridad destacada en Perú y Latinoamérica en el campo de la salud y el bienestar. Con una amplia formación académica que incluye estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú, así como en el Reino Unido, Barrio Healey ha dedicado su carrera a explorar los principios fundamentales de la nutrición y la medicina complementaria.



El seminario abordará la temática de cómo generar energía en el cuerpo humano, destacando la importancia de la producción de energía para la salud y el bienestar integral. A través de conferencias y talleres intensivos vivenciales, los participantes tendrán la oportunidad de explorar diversos temas, incluyendo:



● Estrategias para activar la energía celular.

● Nutrición óptima para las mitocondrias.

● Microbioma intestinal y su relación con la salud.

● Protocolos para combatir diversas patologías.

El programa completo del seminario incluye la presentación del libro Generando Voltaje en la Salud Humana y conferencias sobre temas clave como la nutrición, la protección del código genético y las estrategias para activar la energía celular.

Sobre el libro Generando voltaje en la salud humana

En Generando Voltaje en la Salud Humana, el Dr. Alejandro Sacha Barrio Healey ofrece una guía revolucionaria para potenciar la energía humana y prevenir enfermedades. Con una combinación única de conocimientos en nutrición, fitoterapia y medicina alternativa, el Dr. Sacha nos lleva en un viaje fascinante hacia los fundamentos de la producción de energía en la célula humana.



El libro comienza con una premisa simple pero poderosa: "No estamos enfermos, nos falta energía". Con esta idea en mente, el Dr. Sacha nos lleva a explorar el intrincado mundo de la mitocondria, el orgánulo celular responsable de la producción de energía. A través de una narrativa clara y accesible, el autor nos muestra cómo optimizar la función mitocondrial puede ser la clave para prevenir enfermedades y alcanzar la longevidad.



El Dr. Barrio afirma que, para optimizar la producción de energía, es muy importante la exposición a la luz solar. Esta genera, la producción de óxido nítrico, vasodilatador y muy valioso para la salud cardiovascular. También activa los cromóforos en la mitocondria, sobre todo del citocromo c oxidasa, primer complejo respiratorio y proteína hemo de la ATP sintasa. Activación de los aminoácidos aromáticos: triptófano, fenilalanina y tirosina. También genera la electrificación del colágeno, la regulación del ritmo circadiano: balance del eje cortisol- melatonina, la producción de melatonina: acción de fotones sobre el triptófano, la producción de dopamina (antidepresivo): acción de fotones sobre la tirosina. Previene el alzhéimer y el párkinson, entre otros puntos que pueden verse en este libro.



A su vez, ofrece algunos pasos prácticos e instrucciones útiles de qué hacer para poner en práctica hábitos saludables en este caso, relacionados a la exposición de la luz solar y sus beneficios:



a. Beber varias tazas de agua.

b. Descalzarse.

c. Desvestirse.

d. Sentarse o pararse bajo el sol.

e. Dejar que la mente sea natural como un árbol. Sin ir ni venir, ni anhelar; solo ser.

Sugerencias

1. Beber un vaso de 400 ml con agua seis veces al día. Beber agua pura, estructurada, ionizada, al menos unos 2,4 litros diarios.

2. Caminar descalzo sobre la tierra, especialmente en medio de la naturaleza como montañas, ríos, lagos y playas. Cuidar estos espacios y mejorarlos con cada visita. Exponerse lo más posible al sol, sin nunca llegar a quemarse.

3. Puede descargar la app Dminder. Poner geolocalización y determinar el grado de radiación ultravioleta. Digitar el color de la tez de la piel. El software determina el tiempo adecuado de exposición al sol.

4. Practicar ejercicios al aire libre como el Qi Gong (postura del árbol) o posiciones de yoga como el saludo al sol.

5. Meditar en silencio

6. Mirar el amanecer, los primeros rayos de sol del día. De igual forma el atardecer

Mecanismos por los cuales la vitamina D previene el cáncer

1. Asegura e impulsa la apoptosis.

2. Promueve la diferenciación de los tejidos.

3. Previene la angiogénesis.

4. Promueve la regulación de hormonas esteroides: la testosterona y el estrógeno.

5. Controla la producción de melatonina, la cual es regulada por la autofagia mitocondrial.

Una de las fortalezas de este libro es su enfoque holístico. El Dr. Sacha no solo se centra en la nutrición y la medicina complementaria, sino que también explora la importancia de factores externos como la exposición a la luz solar y el contacto con la naturaleza. Al integrar estos elementos, ofrece una visión completa de cómo podemos mejorar nuestra salud y bienestar.



Además de proporcionar información científica sólida, el libro está lleno de consejos prácticos y recomendaciones accionables. Desde estrategias para activar la energía celular hasta pasos prácticos para optimizar la producción de energía, el Dr. Sacha nos brinda las herramientas necesarias para tomar el control de nuestra salud.



En su obra, explica las propiedades de alimentos de alto poder medicinal, la manera de combinarlos y los métodos más efectivos para la desintoxicación del hígado, el colon y la sangre. ¿Es verdad que el sol hace tanto daño? ¿Cómo mantener la sangre limpia? ¿Qué efecto tienen los sabores sobre la salud? ¿Qué ocurre con el calcio cuando no tomamos leche?



En resumen, "Generando Voltaje en la Salud Humana" es una lectura obligatoria para cualquier persona interesada en mejorar su salud y bienestar. Con su enfoque innovador y su capacidad para traducir conceptos complejos en términos accesibles, el Dr. Sacha nos muestra que la clave para una vida saludable puede estar más cerca de lo que pensamos: dentro de nuestras propias células.

Acerca de Sacha Barrio Healey

Sacha Barrios Healey (París, 1967) es considerado una autoridad en temas de nutrición, fitoterapia y medicina alternativa en Latino américa. Estudió en la Universidad Agraria de la Molina, en el Perú, y Medicina Complementaria, en Inglaterra.

Obtuvo una licenciatura en el International College of Oriental Medicine, en Sussex, Inglaterra, y luego se especializó en Osteopatía Craneosacral, en el College of Craneo-Sacral Therapy de Londres. Recibió una beca del gobierno chino para realizar estudios de posgrado en Medicina Herbolaria en la Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing.

Desde 2006 dirige el Centro Internacional de Terapia e Investigación Herbolaria, en Lima. Ofrece conferencias en colegios y universidades, y es exponente en seminarios de medicina complementaria en diversos países. Es autor del best Seller La gran revolución de las grasas, La nutrición inteligente, Anatomía de la hoja de coca, La gran revolución de los granos (editado también bajo el título: El secreto de los carbohidratos) y Cúrcoma y otras medicinas de la longevidad. Hoy en día invierte todo su tiempo en experimentar nuevas medicinas alimentarias y en compartir sus hallazgos en redes y seminarios.

Sobre el curso

