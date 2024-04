El Cruzado anda derecho, cuarta victoria de Maipú

Prensa Alvarado Mar del Plata

El árbitro Viñas había indicado 7 minutos de adicional ganando Maipú 1 a 0, faltaban algo más de 2 minutos, cuando el joven futbolista de Alvarado, Santiago González, cayó pesadamente al césped, sufría mareos y no se recuperaba, en una camilla lo sacaron en una ambulancia. Se vio al DT local Mauricio Giganti charlando con el árbitro y con su colega de Maipú, Juan Manuel Sara, y se dio por terminado el juego, excelente el técnico de Alvarado, que sin mezquindades no se aferró a los 2 minutos que hubieran podido jugarse sino más preocupado por la salud del jugador, lo mismo puede decirse del Deportivo Maipú que no festejaron el triunfo dentro de la cancha, haciendo propia la preocupación por la salud de un jugador rival, aplausos para todos los involucrados.

En lo netamente futbolístico, Maipú no sólo abrochó su cuarto triunfo consecutivo, sino que lo hizo de visitante en una cancha difícil. Jugó gran parte del partido con uno menos por la expulsión de Moyano, pero se emparejó cuando un hombre del local también vio la roja.

Importantísima victoria para Maipú que comienza a levantar en la tabla, su próximo partido ante Güemes lo jugará en Mendoza recién el lunes 22, porque antes deberá viajar a Córdoba (cancha de Belgrano) para enfrentar a Juventud Unida de San Luis por Copa Argentina.

Síntesis

Alvarado: 0

Juan Lungarzo, Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolàs Ortiz, Agustín Aleo, Sebastián Jaurena, Nery Leyes, Guido Vadalá, Tomàs Rambert, Guillermo Sánchez y Oscar Belinetz. DT: Mauricio Giganti/ Cambios: Ramiro Makarte x Bettini, Santiago Gonzalez x Sánchez, Federico Boasso x Vadalá, Marco Miori x Aleo.

Deportivo Maipú: 1

Juan Pablo Noce, Santiago Moyano, Felipe Coronel, Santiago Paulini, Emiliano Ozuna, Fausto Montero, Rodrigo Ramirez, Juan Cruz Arno, Matias Viguet, Misael Sosa y Ezequiel Almirón. DT: Juan Manuel Sara/ Cambios: Luciano Paredes x Almirón, Gastón Mansilla x Arno, Federico Rasic x Sosa.

Arbitro: Nahuel Viñas/ Expulsados Moyano y Makerte

Estadio Jose Maria Minella