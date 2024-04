Perdió Godoy Cruz y quedó eliminado en cuartos de final

Los reglamentos pueden ser injustos pero son aprobados antes de comenzar el campeonato y corre para todos, hecha la aclaración, a Godoy Cruz de nada le sirvió ser el mejor del certamen, el que más puntos sacó, el que menos perdió, ser el primer clasificado, el de la valla menos vencida y para ello no tuvo ni ventaja deportiva ni definir de local, en cuartos de final en cancha neutral (La Pedrera de Villa Mercedes) siendo primero de su grupo enfrentó al cuarto de la otra y al perder quedó eliminado.

Jugada colectiva, asistencia de Galdames, en el área cabezazo de Conechny para le entrada de Altamira y aunque le quedó algo alta la pelota su impacto llegó al fondo de la red, ganaba Godoy Cruz, deliraba la hinchada tombina en las gradas y la confianza que el Tomba manejaría los hilos del partido al estar en ventaja.

Lamentablemente para los del Gato Oldrá no pudieron mantener la ventaja por mucho tiempo, Los errores se pagan caro, cuando el Tomba pudo marcar el segundo en un disparo de López Muños que reventó el travesaño, pero la jugada habia sido invalidada por mano de Badaloni, de esa jugada, la distracción le permitió a Velez generar la jugada que terminaria en gol cuando el centrodelantero Romero eludió a Petroli y marcó el empate.

Otra que no pudo o no supo aprovechar fue la expulsión de Elías Gomez en el Fortín, y otra distracción en el fondo le permitió a Vélez dar vuelta el partido, otra vez con Romero como artífice de la conquista, para eso están los "9" sea o no el número que utilizan, ese centrodelantero no tiene Godoy Cruz ya que no es su tipo de juego. Ya en desventaja todo pareció cuesta arriba para el Expreso a pesar de los cambios que introdujo el técnico para por lo menos estirar la definición a los penales, pero para eso había que empatarlo primero.

En la noche de los grandes errores esta vez le tocó a Petroli, tocando la pelota fuera del área para que la birlara Sarco y marcar el tercero, llamó el VAR y pasaron muchísimos minutos hasta que se determinó la anulación del gol de Velez por falta del delantero de la V azulada pero expulsión del arquero por mano fuera del área.

Y no mucho más, tal vez el arbitro debió adicionar algunos minutos más,pero la historia ya estaba escrita. Godoy Cruz quedaba eliminado de la Copa de la Liga en las instancias de cuartos de final. Velez ahora jugará en semifinales con Argentinos Juniors que derrotó en la definicion por penales a Defensa y Justicia, mientras que el ganador del Supreclasico River-Boca enfrentará a Estudiantes de La Plata que goleó a Barracas Central.

De los 14 partidos jugados por Godoy Cruz en la Copa de la Liga en la fase regular ganó 9, empató 2 y perdió 3, con 16 goles a favor y solo 6 en contra. No alcanzó. Ah...otro detalle que no es menor en la tabla anual (se sumarán los puntos del campeonato de la Liga Profesional que comienza en Mayo) Godoy Cruz está primero con 29 puntos, arriba de River y Estudiantes con 27 y por el momento, hoy por hoy, clasificando a la Copa Libertadores de América 2025.





Sintesis:

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Bruno Leyes, Hernán López Muñoz; Tomás Conechny y Tomás Badaloni.DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Miguel Guillén x Arce, Mariano Santiago x Poggi, Martín Pino x Badaloni, Nahuel Ulariaga x Leyes, Juan Bautista Cejas x López Muñoz.

Vélez Sarsfield: 2

Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat, Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros./ Cambios: Tomás Cavanagh x Thiago Fernandez, José Mendez x Aquino, Lenny Lobato x Pizzini, Alejo Sarco x Romero, Santiago Caseres x Bouzat.

Goles: PT: 18: Altamira (GC), 23: Romero (VS) ST: 22: Romero (VS)

Árbitro: Sebastián Zunino. / Expulsados Elías Gomez y Petroli

Estadio La Pedrera, Villa Mercedes (San Luis)

Fotos Prensa Godoy Cruz.