Llega a Mendoza la primera edición del Speciality Coffee Business

Con la participación de reconocidas figuras de Argentina, Brasil, Colombia y España el SCB se prepara para mostrar todo lo que pasa en este fantástico mundo, profesionales del rubro contarán todos los secretos y nuevas tendencias en torno al mundo del café de especialidad.



Organizado por TOCCafé Argentina, productora local de contenidos de experiencias 360° en torno al café de especialidad, y Procafé, una de las principales compañías exportadoras de granos verdes de Minas Gerais y del mundo, esta primera edición será el comienzo de un gran viaje a través de la maravillosa ruta del café “Donde los puntos se unen”.

El inicio de algo grande

Bajo este lema, participarán especialistas de Brasil, España, Colombia y del interior de la Argentina; Coffee Masters, Q-Graders, Sommeliers de Café, Baristas profesionales, propietarios de cafeterías y tostadores locales, enólogos, diseñadoras de bebidas, distribuidos en charlas bajo el formato “ CoffeeTalk Show” a cargo de

Ignacio “Nato” Steller. Más de 20 Workshops con talleres, catas, clases magistrales bajo cuatro experiencias pensadas para diversos públicos, entre los cuales se destacan los siguientes:



Experiencia Begginer: Acceso a los dos días del evento + Coffee Talk Show + 2 charlas a elección (line up) + Degustación de café de especialidad.

Experiencia Coffe Lover: Acceso a los dos días del evento + Coffee Talk Show + 5 charlas/catas/talleres a elección (line up) + Degustación de café de especialidad.

Experiencia Crazy 4 Coffee: Acceso a los dos días del evento + Coffee Talk Show + 8 charlas/catas/talleres a elección (line up) + Degustación de café de especialidad.

Experiencia Coffee Master: Acceso ilimitado a los dos días del evento + Coffee Talk Show + 12 charlas/catas/talleres a elección (line up) + Degustación de café de especialidad + Certificado Pre-Ingreso + Descuento (hasta 10%) en cursados de Aconcagua Speciality Coffee School.



El evento cuenta con el apoyo de la Casa Civil de Minas Gerais y el Gobierno de Mendoza. El objetivo es generar las condiciones propicias para transferir conocimientos en temas de negocios turísticos e intercambios comerciales de productos claves de cada región, generando vínculos entre profesionales del mundo cafetero y los amantes del buen café.

El Diseño de la Experiencia

Referentes del mundo del café de Argentina y Brasil introducirán a los presentes en el arte de cómo desarrollar una verdadera experiencia dentro del café de especialidad.



El periodista, escritor, sommelier de café e influencer Nicolás Artusi hablará sobre este fantástico universo, contándonos sobre el boom del café de especialidad en el país y a nivel mundial.

Desde Brasil, Paulinha Dulgheroff empresaria, barista, creadora de Mundo Café Experiencia, compartirá miles de tips para emprender y generar experiencias únicas para los amantes del café de especialidad.

Desde Mar del Plata Luis “Lucho” Acosta coffee master de Familia Cabrales, apasionado de este mundo, mostrará el proceso de tueste del grano y compartirá sorprendentes anécdotas.

Nos acompañan los equipos de especialistas mendocinos en el mundo del café: Bruno Brown, Aconcagua Coffee Roasters, Cumbal, Ecos de Café y, desde Buenos Aires, Modo Barista y el equipo de DeLonghi y Saeco. Un capítulo único que por primera vez se presenta bajo este formato en nuestra ciudad.

La Finca: El Orígen del Café:

Agrónomos, especialistas en temas de café de especialidad y enólogos te contarán los secretos de la planta y de las fincas allí, donde todo comienza. El Ingeniero Pedro Stein de PROCAFÉ Brasil, dará una charla sobre los almacenes de café y los secretos detrás de la preservación de la calidad de los granos.

Por su parte, el enólogo Carlos Baccaro de TOCCAFÉ Argentina nos compartirá el detrás de escena del origen del café.

Por primera vez en Mendoza, desde la Finca Monte Carmelo, Uberlandia, Minas Gerais, el Sr. Guilherme Mundín, quién nos contará su experiencia como productor cafetalero de una de las zonas más emblemáticas del café de especialidad de Brasil.

El Rol de la Mujer en el Mundo del Café y de las bebidas

Emprendedoras, baristas, diseñadoras de experiencias, influencers, tea designer, especialistas en temas de chocolates, bartenders, entre otras profesionales nos contarán todo sobre ellas y de cada uno de sus proyectos. Muchas sorpresas y nuevas invitadas serán de la partida de este gran capítulo.